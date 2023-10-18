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Giriş Tarihi: 18.10.2023 13:11 Son Güncelleme: 18.10.2023 14:04

SON DAKİKA | Putin'den İsrail’in hastane saldırısına tepki! Trajedi korkunç bir olay ve felakettir

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin, İsrail'in hastaneye düzenlediği ve binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıya sert tepki gösterdi. Putin açıklamasında, "Trrajedi, korkunç bir olay ve felakettir." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Putin’den İsrail’in hastane saldırısına tepki! Trajedi korkunç bir olay ve felakettir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, Gazze'deki bir hastaneye düzenlenen ve yüzlerce Filistinlinin ölümüne yol açan saldırının, çatışmanın sona ermesi gerektiğini gösteren korkunç bir felaket olduğunu söyledi.

Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin ardından konuşan Putin, "Hastaneye yapılan saldırı korkunç bir olaydır. Yüzlerce ölü ve yüzlerce yaralı elbette bir felakettir.

Umarım bu, bu çatışmayı bir an önce bitirmemiz gerektiğine dair bir sinyal olur. Her halükarda bazı temas ve müzakerelerin başlatılması olasılığına odaklanmalıyız." dedi.

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SON DAKİKA | Putin'den İsrail’in hastane saldırısına tepki! Trajedi korkunç bir olay ve felakettir
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