SON DAKİKA | Putin’den İsrail’in hastane saldırısına tepki! Trajedi korkunç bir olay ve felakettir

Umarım bu, bu çatışmayı bir an önce bitirmemiz gerektiğine dair bir sinyal olur. Her halükarda bazı temas ve müzakerelerin başlatılması olasılığına odaklanmalıyız." dedi.

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