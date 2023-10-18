Giriş Tarihi: 18.10.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 11:01

İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA: | Dünyanın gözü önünde soykırım: İsrail Gazze'de hastaneyi kana buladı! Utanmadan hesap sordu! İşte Gazze'de son durum

İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA | İsrail dünyanın gözü önünde vahşi bir saldırıya girişti. 12 gündür Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail, hastaneleri de hedef almaya başladı. Dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalayarak yüzlerce insanın ölümüne neden oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in katliamına "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. " sözleri ile tepki gösterdi ve tüm insanlığı harekete geçmeye çağırdı. İnsanlığı adeta rafa kaldıran İsrail'den gelen açıklamalar ise kan dondurdu. Utanmadan hesap sordular. İşte bölgeden son dakika gelişmeler...