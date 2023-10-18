Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA: | Dünyanın gözü önünde soykırım: İsrail Gazze'de hastaneyi kana buladı! Utanmadan hesap sordu! İşte Gazze'de son durum
Giriş Tarihi: 18.10.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 11:01

İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA: | Dünyanın gözü önünde soykırım: İsrail Gazze'de hastaneyi kana buladı! Utanmadan hesap sordu! İşte Gazze'de son durum

İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA | İsrail dünyanın gözü önünde vahşi bir saldırıya girişti. 12 gündür Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail, hastaneleri de hedef almaya başladı. Dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalayarak yüzlerce insanın ölümüne neden oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in katliamına "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. " sözleri ile tepki gösterdi ve tüm insanlığı harekete geçmeye çağırdı. İnsanlığı adeta rafa kaldıran İsrail'den gelen açıklamalar ise kan dondurdu. Utanmadan hesap sordular. İşte bölgeden son dakika gelişmeler...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AJANSLAR
İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA: | Dünyanın gözü önünde soykırım: İsrail Gazze’de hastaneyi kana buladı! Utanmadan hesap sordu! İşte Gazze’de son durum

İsrail Filistin son dakika | İsrail vahşetinde son nokta dün gece yaşandı. Gazze'de sivillere ölüm kusan İsrail, hastane vuracak kadar ileri gitti. Dünyanın gözleri önünde ABD'nin de desteği ile sivilleri katleden İsrail güçlerinin hastane yönetimini arayarak utanmadan hesap sorduğu ortaya çıktı. Dakika dakika Gazze ve Filistin'de yaşananlar...

İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA: | Dünyanın gözü önünde soykırım: İsrail Gazze’de hastaneyi kana buladı! Utanmadan hesap sordu! İşte Gazze’de son durum

DAKİKA DAKİKA TÜM YAŞANANLAR

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA: | Dünyanın gözü önünde soykırım: İsrail Gazze’de hastaneyi kana buladı! Utanmadan hesap sordu! İşte Gazze’de son durum

10.56: BIDEN İSRAİL'DE

Katliamın sabahında ABD Başkanı Joe Biden İsrail'e koştu

İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA: | Dünyanın gözü önünde soykırım: İsrail Gazze’de hastaneyi kana buladı! Utanmadan hesap sordu! İşte Gazze’de son durum

09.14 İSRAİL: FİLİSTİNLİLERE İNSANİ YARDIM SAĞLANACAK

İsrail ordusu, güney Gazze'ye tahliye edilen Filistinlilere insani yardım sağlanacağını duyurdu ancak yardımların nasıl ulaştırılacağı konusunda detay vermedi.

İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA: | Dünyanın gözü önünde soykırım: İsrail Gazze’de hastaneyi kana buladı! Utanmadan hesap sordu! İşte Gazze’de son durum

08.57 RUSYA KANIT TALEP ETTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına karışmadığını kanıtlamak için uydu görüntüleri sunması gerektiğini söyledi

SON DAKİKA