SON DAKİKA| Riyad’da dörtlü zirve: Başkan Erdoğan liderlerle görüştü

Son Dakika: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye için dörtlü zirve düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara çevrim içi toplantıda görüşme gerçekleştirdi.

"TARİHİ BİR KARAR"

Başkan Erdoğan, Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye çevrim içi toplantısında Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan, "Yaptırımların kalkması diğerlerine de örnek" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Şam yönetiminin DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Trump da görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların sona erdirildiğini" ifade etti. Trump, Suriye ile normalleşme durumunu da incelediklerini belirtti.

SURİYE'YE YAPTIRIMLAR KALDIRILMIŞTI

Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmuştu.

Başkan Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP ŞARA GÖRÜŞMESİ

Associated Press (AP) ve Washington Post'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

ABD ile Suriye lideri 25 yıl aradan sonra ilk kez görüştü.

Beyaz Saray yetkilisi, iki liderin, Trump'ın Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'da düzenlenecek daha geniş çaplı Körfez Arap liderleri toplantısından önce bir araya geldiklerini bildirdi.

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