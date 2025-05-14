Video Dünya Riyad'da dörtlü zirve! ABD Başkanı Trump: "Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırıyoruz" | Video
Riyad'da dörtlü zirve! ABD Başkanı Trump:

Riyad'da dörtlü zirve! ABD Başkanı Trump: "Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırıyoruz" | Video

14.05.2025 | 11:26

ABD Başkanı Donald Trump, Riyad'da gerçekleştirdiği konuşmasında Başkan Erdoğan ile görüştüğünü ifade ederek "Türkiye'den dostumla görüştüm az önce. Suriye'ye büyük bir şans vereceğini düşünüyorum. Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldıracağız. Bu gerçekten çok iyi olacak. Yaptırımları kaldırma kararım büyük alkış topladı" açıklamasında bulundu.

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