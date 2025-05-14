Video Haber Riyad'da dörtlü zirve: Başkan Erdoğan liderlerle görüştü | Video
Riyad'da dörtlü zirve: Başkan Erdoğan liderlerle görüştü | Video

Riyad'da dörtlü zirve: Başkan Erdoğan liderlerle görüştü | Video

14.05.2025 | 11:16

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi.

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