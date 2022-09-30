Son dakika | Putin 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı: Artık onlar bizim vatandaşımız

Son dakika haberleri: Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, dün Ukrayna'da referandum düzenlenen 4 bölgenin Rusya'ya katılacağını duyurdu. Peskov, düzenlenecek imza töreninde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşma yapacağını açıklamıştı. Gelen bir son dakika açıklamasına göre, Rusya lideri Putin 4 bölgenin ilhakı konusunda açıklama yapıyor.
"ARTIK ONLAR BİZİM VATANDAŞIMIZ"
Putin, milyonlarca kişinin gerçek düşüncelerini açıkladığı söyleyerek, "Donbass ve Zaporijya'daki kişiler kendi tercihlerini yaptı. Şu anda şunu açıklamak istiyorum, artık onlar bizim vatandaşlarımız." sözlerine yer verdi.
SON DAKİKA! Putin 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı: "Artık onlar bizim vatandaşımız" | Video
BATI'YA SERT ÇIKTI
Söz konusu bölgelerdeki halkın gerçek ve umutlu yüzlerini görebildiğini söyleyen Putin, "Batı'ya baktığımda, onların kendi isteklerini kabul ettirmeye çalıştıklarını görüyorum" dedi.
"ÇİFTE STANDART UYGULANIYOR"
Batılı devletlerin Rusya'nın büyümesi ve gelişmesini istemediğini ifade eden Rusya lideri, "Bir kez daha dünyaya baktığımızda büyük Rus halkının egemenlik ve değerleri onlar için tehdit olarak görülüyor olabilir. Ancak halkımız, insanımız bunun bedelini ödememeli. Küresel anlaşmalara ve durumlara saygı gösterilmeli. Eski Rus liderlere baktığımızda, Batı'nın yalanlarına uyduklarını görüyorum. Bu durum da dünya düzeninin değişmesine neden oldu. Dünyada çifte standart uygulanıyor ve bunu haksız buluyorum. Bizi aptal yerine koyuyorlar" dedi.
"BU İNSANLARIMIZIN DOĞAL HAKKI"
Rusya'nın binlerce yıllık bir medeniyet olduğunun altına çizen Putin, hiç kimsenin kurallarıyla hareket etmeyeceklerini dile getirdi. "Batılı devletlerin tek irade ile hareket ettiğini söyleyen Putin, "Bu hakkı onlara kim veriyor? Donbas ve Kırım'daki insanların kendi kaderlerini seçme şansı var. Bu insanların doğal hakkı" açıklamasında bulundu.
BATI'YA SERT ÇIKIŞ
Batı'nın dünyada yaptığı katliamlardan bahseden Putin, "İnsanları hayvanlar gibi katlettiler. Bu kabul edilemez. 20. yüzyılda koloni karşıtı bir anlayışı benimseyen de yine bizim ülkemiz. Biz kendi halkımızın yok olmasına izin vermeyeceğiz. Ahlaki değerlerimiz bunlara izin vermez. Rusya kültürü buna izin vermeyecektir.
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