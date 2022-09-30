Son dakika | Putin 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı: Artık onlar bizim vatandaşımız

"ÇİFTE STANDART UYGULANIYOR"

Batılı devletlerin Rusya'nın büyümesi ve gelişmesini istemediğini ifade eden Rusya lideri, "Bir kez daha dünyaya baktığımızda büyük Rus halkının egemenlik ve değerleri onlar için tehdit olarak görülüyor olabilir. Ancak halkımız, insanımız bunun bedelini ödememeli. Küresel anlaşmalara ve durumlara saygı gösterilmeli. Eski Rus liderlere baktığımızda, Batı'nın yalanlarına uyduklarını görüyorum. Bu durum da dünya düzeninin değişmesine neden oldu. Dünyada çifte standart uygulanıyor ve bunu haksız buluyorum. Bizi aptal yerine koyuyorlar" dedi.