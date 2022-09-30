SON DAKİKA! Putin 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı: "Artık onlar bizim vatandaşımız" | Video
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Rusya devlet başkanı Putin 4 bölgenin ilhakına yönelik açıklama yapıyor. Bölgelerin ilhakını resmen ilan eden Putin, Donbas ve Zaporijya bölgelerindeki halk için "Artık onlar bizim vatandaşımız" ifadelerinde bulundu.