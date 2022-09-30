Putin resmen açıkladı "Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya artık bizim toprağımız" | Video
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Rusya Devlet Başkanı Putin 4 bölgenin ilhakına yönelik açıklama yaptı. Bölgelerin ilhakını resmen ilan eden Putin, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya halkı için "Artık onlar bizim vatandaşımız" ifadelerinde bulundu. Batı'ya sert eleştirilerde bulunan Rusya lideri Batı'nın geçmişte işlediği savaş suçlarını kabul etmediğini dile getirdi.