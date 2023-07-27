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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Yunanistan’daki yangınlar kontrolden çıktı! Askeri mühimmat deposunda patlama
Giriş Tarihi: 27.7.2023 20:27 Son Güncelleme: 27.7.2023 20:33

Son dakika: Yunanistan’daki yangınlar kontrolden çıktı! Askeri mühimmat deposunda patlama

Son dakika haberi... Yunanistan'ın Magnisia bölgesindeki yangınlar kontrolden çıktı. Alevlerin askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmasıyla patlama meydana geldi. Alevlerin askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmasıyla yaşanan patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin camları kırıldı.Yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılmaya devam ediyor.

AA
Son dakika: Yunanistan’daki yangınlar kontrolden çıktı! Askeri mühimmat deposunda patlama

Son dakika haberi... Yerel basında yer alan haberlere göre, sahil kasabası Nea Aghialos'ta şiddetli patlama sesleri duyuldu ve bazı yerleşim yerindekiler tahliye edildi.

Yunanistan’daki yangınlar kontrolden çıktı! Askeri mühimmat deposunda patlama | Video

ALEVLER KONTROLDEN ÇIKTI: ASKERİ MÜHİMMAT DEPOSUNDA PATLAMA

Alevlerin askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmasıyla yaşanan patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin camları kırıldı. Yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılmaya devam ediyor. Bölgede deniz yoluyla da tahliyeler yapıldı.

ORMAN YANGINLARINDA 4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Ülkede günlerdir süren orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Yunanistan'da 17 Temmuz'da başlayan orman yangınları devam ederken, yangınlara müdahale etmek için Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya varmıştı.

Türkiye'den gönderilen uçaklar, Rodos Adası'ndaki yangınlarda görev yapıyor.

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Son dakika: Yunanistan’daki yangınlar kontrolden çıktı! Askeri mühimmat deposunda patlama
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