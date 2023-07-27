Yunanistan’da mühimmat deposunda patlama | Video
Yunanistan’da Volos kentinde devam eden orman yangınlarının kontrolden çıkması sonucu askeri hava üssünün dışındaki mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Bölgeden canlı yayın yapan muhabir ve kameraman patlamaya canlı yayında yakalandı.
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