Yunanistan’daki yangınlar kontrolden çıktı! Askeri mühimmat deposunda patlama | Video
Yunanistan'ın Magnisia bölgesindeki yangınlar kontrolden çıktı. Alevlerin askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmasıyla patlama meydana geldi. Alevlerin askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmasıyla yaşanan patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin camları kırıldı.Yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılmaya devam ediyor.
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