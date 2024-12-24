Suriye yönetiminin yeni lideri Şara açıkladı: Tüm muhalif gruplar tek çatı altında birleşecek

"TÜM SİLAH GRUBUNU KONTROLÜMÜZE ALMAK İSTİYORUZ"

Basın toplantısında "Bazı silahlı gruplarla bir araya geldiniz. Silahların bırakılması yönüne bir anlaşmaya vardınız mı?" sorusunu yanıtlayan Şara, "Biz bu gruplarla koordinasyon halindeydik. Suriye ordusunun oluşumu sağlanacak. Silahlı gruplar yavaş yavaş kendini feshedecek. Ülkedeki tüm silah grubunu kontrolümüze almak istiyoruz, bu konuda grupların pek çoğu da bizimle hem fikir." ifadelerini kullanmıştı.

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