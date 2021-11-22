Taciz iddialarının ardından kaybolan Çinli tenisçi Peng Shuai ortaya çıktı

Çin medyası, cinsel tacize uğradığını iddia eden kayıp tenisçi Peng'in görüntülerini paylaştı | Video

Çin medyası, dün, paylaşımından son 19 gündür haber alınmayan Pıng'ın Pekin'deki bir gençlik turnuvasında konuk olarak yer aldığı görüntüleri yayımlamıştı.

NELER OLMUŞTU?

35 yaşındaki kadın tenisçi, 2 Kasım'da Çin'in sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yaptığı paylaşımda, 2013-2018 döneminde Çin'de Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenen Cang tarafından cinsel ilişkiye zorlandığı iddiasında bulunmuştu. Paylaşım, internetin devlet kontrolünde olduğu ülkede dakikalar içinde kaldırılmasına rağmen Çinli tenisçinin birkaç hayranı tarafından fotoğraflanarak yayılmıştı.

Çin devlet kanalı CGTN, paylaşımının ardından kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Pıng'ın kaleminden olduğu iddiasıyla mektup yayımlamıştı. Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Steve Simon'a yollanan mektupta, "Cinsel tacize uğradığım yönünde çıkan iddialar doğru değil. Kayıp veya güvenliğin olmadığı bir yerde değilim. Evimde dinleniyorum ve her şey yolunda. Beni önemsediğiniz için teşekkürler." ifadelerine yer verilmişti.