Video Dünya Çin medyası, cinsel tacize uğradığını iddia eden kayıp tenisçi Peng'in görüntülerini paylaştı | Video
Çin medyası, cinsel tacize uğradığını iddia eden kayıp tenisçi Peng'in görüntülerini paylaştı | Video

Çin medyası, cinsel tacize uğradığını iddia eden kayıp tenisçi Peng'in görüntülerini paylaştı | Video

21.11.2021 | 12:51

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Çin devlet televizyonu ve gazetesi, ülkenin eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığını öne sürdüğü sosyal medya paylaşımından beri kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Peng Shuai'nin görüntülerini yayımladı. Çin devlet kanalı CGTN'nin uluslararası haberler editörlüğünde çalışan Shen Shiwei'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Peng, bir lokantada arkadaşlarıyla beraber sohbet ederken görülüyor.

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Çin devlet gazetesi Global Times'ın genel yayın yönetmeni Hu Xijin ise Twitter hesabından, Peng'in başkent Pekin'de düzenlenen minikler tenis turnuvasının açılış töreninde kaydedilmiş görüntüsünü paylaştı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Üst Yöneticisi Steve Simon, 35 yaşındaki sporcunun videolarını görmenin sevindirici olduğunu belirterek, "Olumlu bir haber olsa da kendisinin özgür olup olmadığı ve herhangi bir zorlama ya da müdahale olmaksızın hareket edip edemediği belirsizliğini koruyor. Bu video tek başına yetersiz. Başından beri belirttiğim gibi Peng Shuai'nin sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra cinsel taciz iddiasının sansürlenip hasıraltı edilmesinden endişeleniyorum. Yapılması gerekenler konusunda net konuştum. Çin ile ilişkimiz yol ayrımında." ifadelerini kullandı.

Çin'deki sosyal medya platformu Weibo üzerinden Zhang Gaoli tarafından üç yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığını paylaşması sonrası haber alınamayan Peng için sosyal medyada "WhereIsPengShuai" (Peng Shuai nerede) etiketiyle kampanya başlatılmıştı.

Çiftlerde 2013 Wimbledon ile 2014 Fransa Açık şampiyonluğu bulunan Peng, teklerde ise klasmanda 14. sıraya kadar yükselmiş ve 2014 ABD Açık'ta yarı final oynamıştı.

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