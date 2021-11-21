Taciz iddialarının ardından kaybolmuştu… Peng Shuai’nin görüntüleri yayınlandı

Çin devlet gazetesi Global Times'ın genel yayın yönetmeni Hu Xijin ise Twitter hesabından, Peng'in başkent Pekin'de düzenlenen minikler tenis turnuvasının açılış töreninde kaydedilmiş görüntüsünü paylaştı.

Çin medyası, cinsel tacize uğradığını iddia eden kayıp tenisçi Peng'in görüntülerini paylaştı | Video

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Üst Yöneticisi Steve Simon, 35 yaşındaki sporcunun videolarını görmenin sevindirici olduğunu belirterek, "Olumlu bir haber olsa da kendisinin özgür olup olmadığı ve herhangi bir zorlama ya da müdahale olmaksızın hareket edip edemediği belirsizliğini koruyor. Bu video tek başına yetersiz. Başından beri belirttiğim gibi Peng Shuai'nin sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra cinsel taciz iddiasının sansürlenip hasıraltı edilmesinden endişeleniyorum. Yapılması gerekenler konusunda net konuştum. Çin ile ilişkimiz yol ayrımında." ifadelerini kullandı.