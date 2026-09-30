Tel Aviv-Dubai uçağında dehşet anları! Şoke eden görüntüler ortaya çıktı

Pilotlardan birinin intihar etmeye ve uçağı düşürmeye çalıştığı, İsrailli yolcuların da bunu engellemeye çalıştığı iddiasının araştırıldığı da aktarıldı.

İsrail basını, Dubai 'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700" ardından uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurdu.

Kanal 12'ye konuşan üst düzey İsrailli bir yetkili, Tel Aviv'de olayın terör saldırısı olarak değerlendirildiğini ve "büyük bir felaketin son anda önlendiğini" iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilotu defalarca bıçakladığı bilgisine yer verilen son haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpit kapısını kırarak içeri girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

Ayrıca kokpite giren yolcular arasında pilotlar olduğu ve uçağın düşmesinin böylelikle önlendiği öne sürülmüştü.