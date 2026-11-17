The Economist'ten 2027 tahminleri: İşte dünyayı yeni yılda bekleyenler
İngiltere merkezli The Economist dergisi, her yıl yayımladığı “The World Ahead” dosyasının 2027 sayısını okuyucularıyla paylaştı. Değerlendirmede, gelecek yıl dünyayı etkilemesi beklenen 10 önemli gelişme ele alındı. İşte The Economist'in 2027 yılı tahminleri!
The Economist merakla beklenen 2027 kapağını yayınladı. Savaşlar, sokak olayları, iklim değişikliği, yapay zeka ve siber saldırılar 2027'nin gündemi olacak. Tom Standage, modern yaşamın giderek bilim kurgu hikâyelerini andırdığını belirtti. Uzaya veri merkezi kurma planlarından insansız hava araçlarının savaş alanındaki etkisine, sürücüsüz taksilerden insansı robotlara kadar birçok teknolojik gelişmeye dikkat çekti.
Standage, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Modern yaşam, bir bilim kurgu hikayesinin içinde yaşıyormuşuz hissi verebiliyor. Bilgisayarları uzaya yerleştirmek isteyen bir roket milyarderi, dünyanın ilk trilyoneri oldu. Dronlar savaşın doğasını yeniden şekillendirdi. Taksiler kendi kendine hareket ediyor. Yapay zeka modelleri kontrolden çıkıyor. İnsansı robotlar sahneye çıkıyor. İnsanları daha zayıf ve sağlıklı hale getiren iğneler var. Bütün bunların arasında eksik olan tek şey uzaylılar. Muhtemelen 2027'de de ortaya çıkmayacaklar"
The Economist'ten 2027 kapağı! Küreselcilere göre 2027'de dünyayı neler bekliyor? | Video
The Economist'e göre 2027'de siyaset, ekonomi, teknoloji ve iklim alanlarında önemli gelişmeler yaşanacak. İşte derginin gelecek yıl takip edilmesini önerdiği 10 başlık:
1- TRUMP SONRASI ABD SİYASETİ ŞEKİLLENECEK
ABD'de 3 Kasım 2026'da yapılan ara seçimlerin ardından gözler Donald Trump sonrasındaki döneme çevrilecek. Trump'ın yerine geçmek isteyen isimler arasındaki rekabetin Washington'da daha fazla konuşulması bekleniyor.
The Economist'e göre Trump, görev süresinin sonuna yaklaşırken siyasi etkisini kaybetmeyecek. ABD Başkanı, siyasi mirasını korumak için yeni başkanlık kararnameleri çıkarabilir ve hukuki mücadelelere girişebilir. Dergi ayrıca ani isim değişiklikleri, büyük inşaat projeleri ve askeri girişimlerin de gündeme gelebileceğini belirtiyor.
Dünya kamuoyu ise Trump sonrasında ABD'nin nasıl bir politika izleyeceğini ve küresel dengelerde nasıl bir rol üstleneceğini takip edecek.
2- İRAN SAVAŞININ ETKİLERİ SÜRECEK
The Economist, İran'daki çatışmanın 2027'de de devam eden sonuçlar doğuracağını öngörüyor. Dergiye göre savaşın kısa sürede kesin bir çözüme ulaşması zor görünüyor.
Tom Standage, savaşın ABD'nin uluslararası itibarına zarar verdiğini belirtiyor. Washington'un müttefiklerinin ABD'ye duyduğu güvenin azaldığı, rakip ülkelerin ise Amerikan gücünden eskisi kadar çekinmediği değerlendirmesinde bulunuyor.
Savaşın bölgedeki siyasi dengeleri ve enerji akışını değiştirmesi bekleniyor. Gübre tedarikinde yaşanabilecek sorunlar da küresel gıda güvenliğini tehdit edebilir. İran yönetiminin ise savaşın ardından ülke üzerindeki kontrolünü daha da artırabileceği belirtiliyor.