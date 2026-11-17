The Economist'e göre 2027'de siyaset, ekonomi, teknoloji ve iklim alanlarında önemli gelişmeler yaşanacak. İşte derginin gelecek yıl takip edilmesini önerdiği 10 başlık:

"Modern yaşam, bir bilim kurgu hikayesinin içinde yaşıyormuşuz hissi verebiliyor. Bilgisayarları uzaya yerleştirmek isteyen bir roket milyarderi, dünyanın ilk trilyoneri oldu. Dronlar savaşın doğasını yeniden şekillendirdi. Taksiler kendi kendine hareket ediyor. Yapay zeka modelleri kontrolden çıkıyor. İnsansı robotlar sahneye çıkıyor. İnsanları daha zayıf ve sağlıklı hale getiren iğneler var. Bütün bunların arasında eksik olan tek şey uzaylılar. Muhtemelen 2027'de de ortaya çıkmayacaklar"

The Economist merakla beklenen 2027 kapağını yayınladı. Savaşlar, sokak olayları, iklim değişikliği, yapay zeka ve siber saldırılar 2027'nin gündemi olacak. Tom Standage, modern yaşamın giderek bilim kurgu hikâyelerini andırdığını belirtti. Uzaya veri merkezi kurma planlarından insansız hava araçlarının savaş alanındaki etkisine, sürücüsüz taksilerden insansı robotlara kadar birçok teknolojik gelişmeye dikkat çekti.

1- TRUMP SONRASI ABD SİYASETİ ŞEKİLLENECEK

ABD'de 3 Kasım 2026'da yapılan ara seçimlerin ardından gözler Donald Trump sonrasındaki döneme çevrilecek. Trump'ın yerine geçmek isteyen isimler arasındaki rekabetin Washington'da daha fazla konuşulması bekleniyor.

The Economist'e göre Trump, görev süresinin sonuna yaklaşırken siyasi etkisini kaybetmeyecek. ABD Başkanı, siyasi mirasını korumak için yeni başkanlık kararnameleri çıkarabilir ve hukuki mücadelelere girişebilir. Dergi ayrıca ani isim değişiklikleri, büyük inşaat projeleri ve askeri girişimlerin de gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Dünya kamuoyu ise Trump sonrasında ABD'nin nasıl bir politika izleyeceğini ve küresel dengelerde nasıl bir rol üstleneceğini takip edecek.