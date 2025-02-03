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Giriş Tarihi: 3.2.2025 22:54

Trump'tan ateşkes oyunu! Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesi tepki çeken sözler: Garantisi yok

Katil İsrail Başbakanı Netanyahu ABD'ye yapacağı ziyarete hazırlanırken ABD Başkanı Trump, görüşme öncesi Gazze'deki ateşkesi değerlendirdi. Ateşkesin sağlanmasında kendi rolünün olduğunu daha önceki açıklamalarında vurgulayan Trump, bu kez ise Gazze'deki ateşkesin devamına ilişkin garantilerinin olmadığını belirtti.

AA
Trump’tan ateşkes oyunu! Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesi tepki çeken sözler: Garantisi yok

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Gazze'deki ateşkesin devam edip etmeyeceği ile ilgili soru üzerine, "Onun süreceğine ilişkin bir güvencem yok, bu anlaşmanın devam edeceğine ilişkin bir garantimiz yok." açıklamasını yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yarın Beyaz Saray'da görüşeceğini belirten Trump, bölgedeki duruma ilişkin tüm meseleleri ele alacaklarını kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya yanıt veren Trump, bu konuda konuşmak istemediğini ancak İsrail'in Orta Doğu'da oldukça küçük bir toprak parçasına sahip olduğunu belirtti.

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Trump'tan ateşkes oyunu! Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesi tepki çeken sözler: Garantisi yok
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