UCM Başsavcısı Kerim Han’dan İsrail’e uyarı: Yardımların engellenmesi suçtur

Bazı raporlara göre sanki Orta Çağ'da yaşıyormuşuz gibi ilacın ve tıbbi malzemelerin olmadığı bir yerde operasyon yürütülüyor.

KATLİAM DEVAM EDİYOR

İsrail gelen tepkilere rağmen Gazze'de katliamına devam ediyor. İşgalci İsrail katliamlarını artırma kararı aldı. Kara harekatını genişleteceğini duyuran İsrail'den yeni açıklamalar geldi buna göre, İsrail tankları Gazze Şeridi'ni geçti. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Selahaddin Caddesi'ne giren İsrail tankının bir aracı hedef aldığı bildirildi.

Son dakika | İsrail'İn katliam tankları Gazze'de! Bölgeden yeni görüntüler geliyor: İsrail ordu sözcüsünden açıklama...