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Haberler Dünya Haberleri UCM Başsavcısı Kerim Han'dan İsrail'e uyarı: Yardımların engellenmesi suçtur
Giriş Tarihi: 30.10.2023 15:32 Son Güncelleme: 30.10.2023 15:43

UCM Başsavcısı Kerim Han'dan İsrail'e uyarı: Yardımların engellenmesi suçtur

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'dan İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik uygulamalarının Cenevre Anlaşması uyarınca mahkme önünde suç teşkil edeceğini belirtti. Temel gıda, Gazzelilerin tıbbi malzeme gibi insani ihtiyaçlara ulaşmasını engelleyen İsrail'in suç işlediğini belirten Han, "Daha fazla erteleme olmaksızın somut adımlar atarak Gazzeli sivillerin temel gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve benzeri insani ihtiyaçlara ulaşmasını sağlayın." ifadelerini kullandı.

UCM Başsavcısı Kerim Han’dan İsrail’e uyarı: Yardımların engellenmesi suçtur

Gazze'yi toplu mezarlığa çeviren İsrail katliamını giderek artırıyor. Gazze'de sivillerin temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmasını engelleyen İsrail'e bir uyarı da Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'dan geldi.



İsrail'in Cenevre Anlaşması uyarınca suç işlediğinin altını çizen Han, şunları söyledi:
Yardım malzemelerinin Gazze'ye girişimim askıya alınması Cenevre Anlaşması uyarınca mahkme önünde suç teşkil edebilir.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'ndan İsrail'e uyarı! "Yardımların engellenmesi suçtur" | Video

Altını çizerek İsrail'e şunu söylemek istiyorum, daha fazla erteleme olmaksızın somut adımlar atarak Gazzeli sivillerin temel gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve benzeri insani ihtiyaçlara ulaşmasını sağlayın.

Bazı raporlara göre sanki Orta Çağ'da yaşıyormuşuz gibi ilacın ve tıbbi malzemelerin olmadığı bir yerde operasyon yürütülüyor.

KATLİAM DEVAM EDİYOR
İsrail gelen tepkilere rağmen Gazze'de katliamına devam ediyor. İşgalci İsrail katliamlarını artırma kararı aldı. Kara harekatını genişleteceğini duyuran İsrail'den yeni açıklamalar geldi buna göre, İsrail tankları Gazze Şeridi'ni geçti. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Selahaddin Caddesi'ne giren İsrail tankının bir aracı hedef aldığı bildirildi.

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UCM Başsavcısı Kerim Han'dan İsrail'e uyarı: Yardımların engellenmesi suçtur
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