Giriş Tarihi: 30.10.2023 12:38
Güncelleme Tarihi: 30.10.2023
12:38
Son dakika | İsrail'İn katliam tankları Gazze'de! Bölgeden yeni görüntüler geliyor: İsrail ordu sözcüsünden açıklama...
Son dakika haberi... Gazze'yi toplu mezarlığa çeviren İsrail katliamını artırma kararı aldı. İsrail Ordu Sözcüsü Amiral Daniel Hagari düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "aşamalı bir şekilde plana göre ilerlediğini" söyledi. Ek güçlerin Gazze Şeridi'ne girdiği karadan ilerlediği bildirildi.