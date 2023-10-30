Son dakika | İsrail’İn katliam tankları Gazze’de! Bölgeden yeni görüntüler geliyor: İsrail ordu sözcüsünden açıklama...

Görüntüde, bir aracın caddede hareket ederken İsrail tanklarını fark edince geri dönmeye çalıştığı anlar kameraya yansıyor. O anlarda İsrail tankı araca doğru ateş açıyor. Öte yandan bölge sakinleri, İsrail tankının hedef aldığı aracın sivillere ait olduğunu aktardı.