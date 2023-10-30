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Haberler Fotohaber Son dakika | İsrail'İn katliam tankları Gazze'de! Bölgeden yeni görüntüler geliyor: İsrail ordu sözcüsünden açıklama...
Giriş Tarihi: 30.10.2023 12:38 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 12:38

Son dakika | İsrail'İn katliam tankları Gazze'de! Bölgeden yeni görüntüler geliyor: İsrail ordu sözcüsünden açıklama...

Son dakika haberi... Gazze'yi toplu mezarlığa çeviren İsrail katliamını artırma kararı aldı. İsrail Ordu Sözcüsü Amiral Daniel Hagari düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "aşamalı bir şekilde plana göre ilerlediğini" söyledi. Ek güçlerin Gazze Şeridi'ne girdiği karadan ilerlediği bildirildi.

Son dakika | İsrail’İn katliam tankları Gazze’de! Bölgeden yeni görüntüler geliyor: İsrail ordu sözcüsünden açıklama...

Son dakika haberi... İşgalci İsrail katliamlarını artırma kararı aldı. Kara harekatını genişleteceğini duyuran İsrail'den yeni açıklamalar geldi buna göre, İsrail tankları Gazze Şeridi'ni geçti.

Son dakika | İsrail’İn katliam tankları Gazze’de! Bölgeden yeni görüntüler geliyor: İsrail ordu sözcüsünden açıklama...

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Selahaddin Caddesi'ne giren İsrail tankının bir aracı hedef aldığı bildirildi.

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Son dakika | İsrail’İn katliam tankları Gazze’de! Bölgeden yeni görüntüler geliyor: İsrail ordu sözcüsünden açıklama...

Gazze sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı görüntüye göre, İsrail'e ait 2 tankın sınır tarafında yer alan Selahaddin Caddesi'ne girdiği ve yolu kapattığı görülüyor.

Son dakika | İsrail’İn katliam tankları Gazze’de! Bölgeden yeni görüntüler geliyor: İsrail ordu sözcüsünden açıklama...

Görüntüde, bir aracın caddede hareket ederken İsrail tanklarını fark edince geri dönmeye çalıştığı anlar kameraya yansıyor. O anlarda İsrail tankı araca doğru ateş açıyor. Öte yandan bölge sakinleri, İsrail tankının hedef aldığı aracın sivillere ait olduğunu aktardı.

Son dakika | İsrail’İn katliam tankları Gazze’de! Bölgeden yeni görüntüler geliyor: İsrail ordu sözcüsünden açıklama...

SON 24 SAAT DETAYI

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ordunun kara operasyonunu genişletmeleri kapsamında son 24 saatte daha fazla İsrail askerinin Gazze Şeridi'ne girdiğini söyledi.

SON DAKİKA