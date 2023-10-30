Video Haber Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'ndan İsrail'e uyarı! "Yardımların engellenmesi suçtur" | Video
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'ndan İsrail'e uyarı!

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'ndan İsrail'e uyarı! "Yardımların engellenmesi suçtur" | Video

30.10.2023 | 15:35

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, Gazze'ye temel insani ihtiyaçların askıya alınmasının ceneve anlaşması uyarınca suç sayılabileceğini belirtti. Başsavcı Han İsrail'i uyardı..

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