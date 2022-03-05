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Giriş Tarihi: 5.3.2022 14:05 Son Güncelleme: 5.3.2022 14:11

Ukrayna’ya paralı asker yağıyor! Rusya’ya karşı savaşacaklara rekor ücret!

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Ukrayna’ya paralı asker yağıyor! Rusya’ya karşı savaşacaklara rekor ücret!

Rusya Ukrayna savaşında her iki tarafta da ciddi kayıpların yaşandığı 10 gün geride kaldı. Rus kuvvetlerine karşı tüm halkı desteğe çağıran Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkeye yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçının geleceğini duyurmuştu. Ulusa sesleniş konuşmasında yabancı devletlerin silah yardımlarına devam ettiğini de belirten Zelenskiy’nin açıklamalarının ardından İngiliz basınından paralı asker iddiası geldi. İşte Rusya Ukrayna savaşında yeni gelişmeler.

Rusya Ukrayna savaşında 10'uncu günde de çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor. Ukrayna ordusu, Rus kuvvetlerine karşı gönüllüleri de silahlandırırken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla gündeme oturmuştu.

16 BİN YABANCI GÖNÜLLÜ SAVAŞÇI GELDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'ya yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçının geleceğini, ilk kafilenin ülkeye ulaşmak üzere olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, ortaklarından ve gerçek dostlarından günlük olarak silah aldıklarını belirtti.

Her geçen gün kendilerine daha fazla ve daha güçlü silahların verildiğini bildiren Zelenskiy, "Ukrayna'ya yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçı geliyor. İlk kafileleri artık ülkeye ulaşmak üzere. Onlar bizim özgürlüğümüzü, hayatımızı korumak için geliyor." dedi.

Zelenskiy, 27 Şubat'ta tüm dünya vatandaşlarına ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırmıştı.

Zelenskiy'nin çağrısının ardından İngiliz basınından yabancı savaşçılarla ilgili olay yaratan bir iddia geldi.

YABANCI SAVAŞÇILARA 2 BİN DOLAR YEVMİYE

İngiliz Evening Standard'ın haberine göre, Ukrayna'ya giderek Rus kuvvetlerine karşı çatışması için paralı askerlere günlük 2 bin dolar teklif edildiği söylendi. ABD, İngiltere ve Avrupa genelinde yayınlanan paralı asker ilanlarında, Rusya işgaline karşı savaşmak isteyen deneyimli paralı askerler arandığını belirten gazete, ilanlara ilginin de yoğun olduğunu belirtti.

The Times'ta dile getirilen bir başka iddia ise Silent Professionals isimli bir firmanın, Rus birliklerine karşı savaşmak isteyen paralı askerlere günlük 1 ila 2 bin doalr arası ücret ve yan ödemelerin yapılacağı oldu.

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Ukrayna’ya paralı asker yağıyor! Rusya’ya karşı savaşacaklara rekor ücret!
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