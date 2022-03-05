Ukrayna’ya paralı asker yağıyor! Rusya’ya karşı savaşacaklara rekor ücret!

YABANCI SAVAŞÇILARA 2 BİN DOLAR YEVMİYE

İngiliz Evening Standard'ın haberine göre, Ukrayna'ya giderek Rus kuvvetlerine karşı çatışması için paralı askerlere günlük 2 bin dolar teklif edildiği söylendi. ABD, İngiltere ve Avrupa genelinde yayınlanan paralı asker ilanlarında, Rusya işgaline karşı savaşmak isteyen deneyimli paralı askerler arandığını belirten gazete, ilanlara ilginin de yoğun olduğunu belirtti.

The Times'ta dile getirilen bir başka iddia ise Silent Professionals isimli bir firmanın, Rus birliklerine karşı savaşmak isteyen paralı askerlere günlük 1 ila 2 bin doalr arası ücret ve yan ödemelerin yapılacağı oldu.

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