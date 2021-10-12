Yunanistan’dan peş peşe panik hamleleri: İsrail, Almanya ve Fransa ile...

İSRAİL-ALMANYA VE FRANSA İLE SİLAH ANLAŞMASI

Aynı Miçotakis, Fransa ile yeni silah anlaşmaları imzalamadan önce "Türkiye ile bir silahlanma yarışına girme niyetim hiç yok" ifadesini kullandı. Meriç sınırına ve adalara konuşlandırmak üzere İsrail'den 250 milyon Euro değerinde füze almayı planlayan Yunanistan, silahlanma yolunda Eylül ayının bir diğer anlaşmasını ise Almanya ile yaptı. Yunanistan, bunun için Almanya'ya 44 torpido için 110 milyon Euro ödeyecek. Yunanistan, Fransa'dan maliyeti toplam 2,9 milyar doları bulacak Belharra sınıfı 3 fırkateyn alacağını kaydetti.

Fransa ve Yunanistan'dan tehlikeli oyun: Türkiye'nin bu hamleleri rahatsız etti