ABD'de Meta'ya 'bağımlılık' davası: Mark Zuckerberg'dan 'zaman' sorusuna tuhaf savunma

Sosyal medya platformlarının bağımlılık yapıcı, çocukları ve gençleri etkileyici olumsuz içerikleri dünya ülkelerini alarma geçirdi. Ülkeler tek tek yaş düzenlemesi, içerik kontrolü gibi önlemler alırken ABD'de Meta'ya yönelik 'bağımlılık' davası görüldü. Meta'nın sahibi ünlü milyarder Mark Zuckerberg ifade verdi. Zuckerberg'in platformda 'fazla zaman' geçirilmesine yönelik verdiği tuhaf yanıt dikkat çekti.

AA

ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, "Instagram'ın gençleri bağımlı yapmak için tasarlanmadığını" belirterek platformun çocuklara zarar verdiği iddialarını reddetti.

ZUCKERBERG'DAN 'ZAMAN' SORUSUNA TUHAF SAVUNMA!

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, Zuckerberg, Los Angeles County bölgesinde bir mahkemede görülen çocuklarda sosyal medya bağımlılığı davasında ifade verdi. Zuckerberg, ifadesinde Meta'nın kullanıcıların platformda daha fazla zaman geçirmesini isteyip istemediği sorusuna, "Sürdürülebilir bir topluluk inşa etmeye odaklanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kısa vadede kullanıcıların daha fazla vakit geçirmesini sağlayan ancak onları mutsuz eden bir ürünün uzun vadede kullanılmayacağını savunan Zuckerberg, "İnsanların her ay platformda geçirdiği süreyi maksimize etmeye çalışmıyorum." dedi.

Davacılar, Instagram'ın yanı sıra YouTube, TikTok ve Snapchat gibi platformların sahibi olduğu şirketlerin de gençleri bağımlılık yapıcı özellikleri bilinçli şekilde geliştirdiğini iddia ederken Zuckerberg, "Instagram'ın genç kullanıcıları bağımlı yapmak için tasarlanmadığını" ifade etti.

