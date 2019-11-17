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sınav sonuçları 2019 ne zaman ve hangi gün açıklanacak? ile ALES sonuçları için geri sayım sürüyor

sınav sonuçları için heyecan dorukta! Bu yıl 3. kez gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, yurt genelinde çeşitli merkezlerde on binlerce adayın katılımı ile düzenlendi. Sonbahar dönemi sınavı kapsamında zorlu sorular karşısında ter döken adaylar, sınavın bitimiyle beraber sonuçlara yönelik araştırmalarını arttırdı. Bu doğrultuda, '2019 ALES/3 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Zira, adaylar, ALES sınav sonuçları ile beraber hayallerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerini öğrenecek. Peki, 2019 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 17.11.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 12:03
ALES sınav sonuçları 2019 ne zaman ve hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile ALES sonuçları için geri sayım sürüyor

Bu yılın üçüncü ve Sonbahar dönemi için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 17 Kasım tarihinde tek oturum halinde düzenlendi. 'nin uyguladığı sınava yoğun katılım gösteren bireyler, sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. Bu doğrultuda, '2019 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu günün en çok araştırılanları arasında dikkat çekiyor. Zira, adayaların akademik kariyer hayalleri için elde edecekleri puan büyük önem arz ediyor. ÖSYM'nin sınav kapsamında soru ve cevapları da duyuracak olması, adayların heyecan katsayısını arttırıyor. Peki, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca ALES sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizin detaylarından 17 Kasım tarihinde gerçekleşen olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hakkındaki tüm detaylara uğraşabilirsiniz;

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