ALES sınav sonuçları 2019 ne zaman ve hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile ALES sonuçları için geri sayım sürüyor

Bu yılın üçüncü ve Sonbahar dönemi için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 17 Kasım tarihinde tek oturum halinde düzenlendi. ÖSYM'nin uyguladığı sınava yoğun katılım gösteren bireyler, ALES sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. Bu doğrultuda, '2019 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu günün en çok araştırılanları arasında dikkat çekiyor. Zira, adayaların akademik kariyer hayalleri için elde edecekleri puan büyük önem arz ediyor. ÖSYM'nin sınav kapsamında soru ve cevapları da duyuracak olması, adayların heyecan katsayısını arttırıyor. Peki, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca ALES sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizin detaylarından 17 Kasım tarihinde gerçekleşen olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hakkındaki tüm detaylara uğraşabilirsiniz;