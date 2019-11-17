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soru ve cevapları 2019 yayınlandı mı? Sonbahar dönemi ALES/3 soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

Sonbahar dönemi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 17 Kasım 2019 Pazar günü on binlerce adayın katılımı ile tek oturumda halinde düzenlendi. Adaylar, akademik kariyer hedeflerini gerçekleştirebilmek için zorlu sorular karşısında ter dökerken; sınavın tamamlanmasının ardından ise soru ve cevapları (çözümleri) hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Zira, ÖSYM'nin yayımlayacağı 2019 ALES soruları ve cevap anahtarı ile adaylar, alacakları puana yönelik ön tahminde bulunabilecek. Peki, ÖSYM tarafından sonbahar dönemi ALES/3 soru ve cevapları (çözümleri) yayınlandı mı? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 17.11.2019 12:23
ALES soru ve cevapları 2019 yayınlandı mı? Sonbahar dönemi ALES/3 soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

Üniversitelerde akademik personel olabilmenin hayaline sahip on binlerce vatandaşın katılım gösterdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, ÖSYM tarafından tek oturum halinde tamamlandı. 17 Kasım 2019 Pazar günü gerçekleşen oturuma katılım gösteren adaylar, hayallerine uzanabilmek için zorlu sorular karşısında ter dökerken; sınavın bitmesiyle beraber sorgulamalarını da arttırdı. Bu doğrultuda, '2019 soru ve cevapları yayınlandı mı?' sorusunun yanıtı günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. Zira, adaylar elde edecekleri puana yönelik ön tahminde bulunabilmek için ALES soru ve cevap anahtarı bilgisinin tamamına ihtiyaç duyuyor.

2019 ALES SORULARI VE CEVAPLARI PDF HALİNDE YAYINLANDI MI?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, Sonbahar dönemi kapsamında Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hakkında bilgi edinebilir; soruları ve cevaplarına (çözümleri) yönelik de tüm ayrıntıları bulabilirsiniz.

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