ALES soru yorumları: 2019 ALES soruları zor muydu kolay mıydı? İşte sayısal ve sözel soruları detayları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen yılın 3. ve son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bugün tamamlandı. Adaylar, tek oturum halinde gerçekleşen sınava katılım gösterirken zorlu sorular karşısında başarılı olabilmek için ter döktü. Öyle ki, adaylara sözel ve sayısal olmak üzere iki grupta sorular yöneltildi. Sınavın sona ermesi ile beraber, soruların zorluk ve kolaylığına ilişkin araştırmalar da bir hayli yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, Google üzerinden 'ALES soruları zor muydu, kolay mıydı?' şeklindeki aramalar artış gösterdi.

2019 ALES/3 SÖZEL VE SAYISAL SORULARI KOLAY MIYDI, ZOR MUYDU?

Sizler için hazırladığımız haberimizden 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı kapsamında katılım gösteren adayların yorumları ile ALES soruları hakkındaki detaylara yer verdik. Peki, ALES sayısal ve sözel soruları kolay mıydı, zor muydu?

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