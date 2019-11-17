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soru yorumları: 2019 ALES soruları zor muydu kolay mıydı? İşte sayısal ve sözel soruları detayları

Yılın 3. ve son ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (), tek oturum halinde bugün düzenlendi. On binlerce aday, akademik personel olabilme gayesi ile ÖSYM tarafından sorular karşısında ter döktü. Adaylara sayısal ve sözel soruları sorulurken, okul dışında da başarı için dualar edildi. Sınavın ardından hiç şüphesiz en çok arananların başında '2019 ALES soruları zor muydu kolay mıydı?' şeklindeki sorgulamalar geliyor. Sınavın nasıl geçtiğini öğrenmek isteyen adaylar, diğer kişilerin ALES soru yorumları hakkındaki düşüncelerini merak ediyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı soruları kapsamında adayları her sene olduğu gibi bu yıl da sayısal bölümünün zorladığı tahmin ediliyor. Peki, 2019 ALES soruları zor muydu kolay mıydı? Yorumları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 17.11.2019 12:46 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 13:33
ALES soru yorumları: 2019 ALES soruları zor muydu kolay mıydı? İşte sayısal ve sözel soruları detayları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen yılın 3. ve son ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bugün tamamlandı. Adaylar, tek oturum halinde gerçekleşen sınava katılım gösterirken zorlu sorular karşısında başarılı olabilmek için ter döktü. Öyle ki, adaylara sözel ve sayısal olmak üzere iki grupta sorular yöneltildi. Sınavın sona ermesi ile beraber, soruların zorluk ve kolaylığına ilişkin araştırmalar da bir hayli yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, Google üzerinden ' soruları zor muydu, kolay mıydı?' şeklindeki aramalar artış gösterdi.

2019 ALES/3 SÖZEL VE SAYISAL SORULARI KOLAY MIYDI, ZOR MUYDU?

Sizler için hazırladığımız haberimizden 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı kapsamında katılım gösteren adayların yorumları ile ALES soruları hakkındaki detaylara yer verdik. Peki, ALES sayısal ve sözel soruları kolay mıydı, zor muydu?

İşte yorumlar...

ALES soru yorumları: 2019 ALES soruları zor muydu kolay mıydı? İşte sayısal ve sözel soruları detayları
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ALES soru yorumları: 2019 ALES soruları zor muydu kolay mıydı? İşte sayısal ve sözel soruları detayları
ALES soru yorumları: 2019 ALES soruları zor muydu kolay mıydı? İşte sayısal ve sözel soruları detayları
ALES soru yorumları: 2019 ALES soruları zor muydu kolay mıydı? İşte sayısal ve sözel soruları detayları
ALES soru yorumları: 2019 ALES soruları zor muydu kolay mıydı? İşte sayısal ve sözel soruları detayları
ALES soru yorumları: 2019 ALES soruları zor muydu kolay mıydı? İşte sayısal ve sözel soruları detayları
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