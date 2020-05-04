Oyuncağı da sabunla temizleyin

Corona virüs tedbirleri kapsamında çocuklar 31 Mayıs'a kadar evde kalmaya devam edecek. Bu süreçte uzmanlar ebeveynlerin hijyen konularına dikkat etmesi kişisel hijyen dışında, özellikle çocukların temas ettiği şeylerin steril olması gerektiğini sıklıkla vurguluyor. Çocukların gün boyu yanlarında yer alan, sürekli temas ettikleri oyuncakların hijyenine de dikkat etmek gerekiyor. Peki ebeveynler doğrudan çocukların tenine temas eden oyuncakları hijyeninde nelere dikkat etmeli? Çocuklar için doğru oyuncağı nasıl seçmeli? Türkiye merkezli bir oyuncak firmasının Kurucu Ortağı Duygu Yalçın, oyuncak seçiminde ve hijyeninde velilere şu önerilerde bulundu:

En doğal, sağlıklı ve temiz oyuncak ahşap malzemeden üretilendir. Suya dayanıklı boya ile boyanmış ahşap oyuncaklar kaynatılmış ılık su ile temizlenebilir.

Sabun gibi kolay durulanabilen temizleyiciler ile antialerjik bebek deterjanlarının kullanılmasını öneriyoruz. Eğer temizleyeceğiniz oyuncak plastikse, ahşap oyuncaklar gibi temizlemekte sakınca yoktur. Ancak kaynar sıcaklıkta su kullanımı materyale zarar vereceği için suyun soğutulmasını öneriyoruz.

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PELUŞ YIKANABİLİR

Pil aksamı olmayan peluş bir oyuncağı temizlenecekse, derinlemesine bir temizlik için çamaşır makinesinde yıkanabilir. Eğer varsa kurutma makinelerinden de yararlanabilir. Bu konuda da oyuncağın etiketindeki sıcaklık derecesinin gözetilmesi önceliklidir.

Özellikle 0-1 yaş grubuna yönelik bebek oyuncakları ise her kullanımdan önce mutlaka ılık su ve bezle temizlenmelidir.

Güvenilir ve kalite hassasiyeti yüksek mağazalardan alışveriş yapılmalıdır. Ürün kutusunda CE işareti veya EN71 Avrupa Oyuncak Güvenliği Direktifi testlerinden onay bulunup, bulunmadığına dikkat edilmelidir.

Ürün kutusu üzerinde Türkiye üreticisi veya Türkiye yetkili distribütörü firma bilgileri açıkça görülebilir olmalıdır. Online alışveriş yapıldıysa ve bu bilgiler kutuda görülmüyorsa ürün açılmamalı, kullanılmadan iade edilmelidir.

Doğru oyuncak seçimi için öncelikle çocuğu iyi tanımak gerekir. Çocuğun ilgisini çeken özel konular varsa iyi takip edilmelidir, çünkü bu konulara dokunan oyun ve oyuncaklar çocuğun öğrenmeye açık ve motive olduğu alanı gösterir. Yakın temalarda oyunlarla çocuğun kendini geliştirmesi çok daha kolay olur.

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Çocuğun yaşına uygun gelişimsel ihtiyacı iyi tespit edilmelidir. Oyun, çocuk için özgür bir alan yaratır ve çocuklar çoğu zaman eksik oldukları alanlar yerine, daha kolay başarabildikleri alanlarda oynamayı seçer. Eğer oyunlar çocuğu motive eden bir ortamda, zorlamadan oynatılırsa çocuğun oyunu sevmesi, vazgeçmemesi de kolaylaşır. Gelişimsel kazanımları da oynama sürecinde zaten edinecektir.



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NE GEREKİYOR?

Kova ya da leğen gibi iki kap, su, bulaşık süngeri.



NASIL OYNANIYOR?

Önce iki kap bulun ve bunları bir miktar sui le doldurun. Diğer kap boş kalsın. Çocuğunuzun önüne iki kabı koyun ve bulaşık süngeri ile su dolu kaptaki suyu diğer kovaya taşımasını isteyin. Boş kaba sünger marifetiyle bütün suyu taşımak çocuğunuzu hem eğlendirecek hem de parmak kasları güçlendirecektir.



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