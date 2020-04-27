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salgını ne zaman bitecek? AÇIKLAMALARI GELİYOR! Uzmanlar hayatın normale döneceği tarihi açıklıyor!

İlk olarak 'in Hubei kentinde ortaya çıkan salgınından haberleri gelmeye devam ediyor. 'deki KOVİD-19 vaka sayılarında son günlerde düşüş gözlemlenirken uzman isimler salgının biteceği tarihle ilgili görüşlerini açıklıyor. Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. konuya dair yaptığı açıklamada ülkemizdeki salgına dair hasta sayılarının düşüş halinin en büyük nedeninin ise hafta sonları uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu düşündüklerini ifade etti. Yaptığı açıklamada ülkemizde hayatın normale döneceği tarihe de yer veren Prof. Dr İlhami Çelik "corona virüsü ne zaman bitecek?" sorusuna da yanıt verdi. Günlerdir birçok uzman isim konuya dair yorumlarını ve öngörülerini dile getirmeye devam ediyor. İşte koronavirüsün biteceği tarihle ilgili olarak uzmanların yorumlarından bazıları ve son dakika haberlerinin detayları…

Giriş Tarihi: 27.04.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 15:49
Son dakika corona virüsü haberleri - Corona virüsü salgını ne zaman bitecek? Uzmanlar hayatın normale döneceği tarihi açıklıyor!

Son dakika corona virüsü haberleri - Corona virüsü salgını ne zaman bitecek? Uzmanlar hayatın normale döneceği tarihi açıklıyor!

haberleri… ne zaman bitecek? Sorusu tüm dünyanın merak konusu olmaya devam ederken uzman isimler konuya dair analizlerini paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik tarafından yapılan açıklamada hayatın normale döneceği tarihle ilgili detaylar verilirken salgına dair gelen güncel verilerde vaka sayısındaki düşüşün nedeni olarak ülkemizde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının neden olduğu ifade edildi. Corona virüsünün sona ereceği tarih için Haziran ayını işaret eden Çelik, öte yandan "Takıntılı bir şekle getirmenin anlamı yok. Giysilerden, ayakkabılardan bulaştığına dair bir kanıt yok" dedi. İşte corona virüsü son dakika haberinin detayları ve uzmanlar tarafından salgının biteceği tarihe ilişkin tüm detaylar…

CORONA VİRÜSÜ NE ZAMAN BİTECEK? UZMAN İSİMLER AÇIKLADI!

Bilim insanlarının konuya yönelik açıklamaları peş peşe gelirken büyük bir çoğunluk yaz aylarında KOVİD-19 virüsünün vaka sayısı grafiğinin dünya genelinde inişe geçeceği yönünde iddialar ortaya atılıyor. Öte yandan Kobe Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Profesörü Kentaro Iwata, karamsar dünya geneline yayılan corona virüsü salgınında karamsar değerlendirmelerde bulundu.

İşte uzmanlardan gelen o yorumlar…

Son dakika corona virüsü haberleri - Corona virüsü salgını ne zaman bitecek? Uzmanlar hayatın normale döneceği tarihi açıklıyor!

Son dakika corona virüsü haberleri - Corona virüsü salgını ne zaman bitecek? Uzmanlar hayatın normale döneceği tarihi açıklıyor!

Kobe Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Profesörü Kentaro Iwata, karamsar değerlendirmelerde bulundu!

Japan Times'a konuşan Kentaro Iwata, salgının 2021 yılında dahi kadar kontrol altına alınamayacağını söyledi.. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın geleceği hakkında da değerlendirmelerde bulunan Iwata, virüsün Japonya özelinde önümüzdeki yaza kadar kontrol alınabileceğini ancak bunun dünya geneline yansımasının neredeyse imkansız olduğunu ifade etti..

Proseför Kentaro Iwata'nın corona virüsü ve 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hakkındaki değerlendirmeleri şu şekilde:. "Olimpiyat oyunlarının düzenlenebilmesinin iki şartı var; biri virüsü Japonya'da kontrol altına almak, diğeri ise dünya genelinde kontrol altına almak.".

"Çünkü dünyanın her yerinden sporcuları ve izleyecileri Japonya'ya davet edeceksiniz.".

"Belki Japonya'da önümüzdeki yaza kadar virüs kontrol altına alınabilir ancak dünya genelinde bunun başarılacağına inanmıyorum."

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Son dakika corona virüsü haberleri - Corona virüsü salgını ne zaman bitecek? Uzmanlar hayatın normale döneceği tarihi açıklıyor!

Son dakika corona virüsü haberleri - Corona virüsü salgını ne zaman bitecek? Uzmanlar hayatın normale döneceği tarihi açıklıyor!

Prof. Dr. Levent Yamanel yaz aylarını işaret etti!

Hürriyet'in haberine göre; Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel 8 Nisan 2020 tarihli röportajında, "Kurallara uyarsak 2-3 haftada o kritik eşiğe gelir, kırılmayı sağlayabilirsek, yani o yükselmeden sonraki o platoya (yatay duruş) dönme eşiğini yakalayabilirsek o zaman biz ülkece başarmış olacağız. Ve böylece de 2-3 ay içerisinde de virüsü kontrol altına alma ihtimalimiz olacak" dedi.

Son dakika corona virüsü haberleri - Corona virüsü salgını ne zaman bitecek? Uzmanlar hayatın normale döneceği tarihi açıklıyor!

Son dakika corona virüsü haberleri - Corona virüsü salgını ne zaman bitecek? Uzmanlar hayatın normale döneceği tarihi açıklıyor!

Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik geçtiğimiz günlerde tarih veren isimler arasındaydı!

Enfeksiyon zincirini kırmanın en etkili yolunun sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu ancak insanların da psikolojilerinin de düşünülmesi gerektiğinin altını çizen Çelik, "Bu virüs insandan insana bulaşıyor. Bir kişide varsa diğerine geçiyor. Sıtmada gördüğümüz gibi sivrisinek aracılığı ile bulaşmıyor. Dolayısıyla yapmamız gereken en basit şey, enfeksiyon zincirini kırabilmek için iki insanın bir araya gelmesini önlemeye çalışmak. Başka insanların sokakta, kapalı alanlarda veya herhangi bir yerde bir araya gelmesini engellememiz gerekiyor bulaşı engellemeniz için. Dolayısıyla yapılacak en iyi şey, insanların evlerinde kalması.

Son dakika corona virüsü haberleri - Corona virüsü salgını ne zaman bitecek? Uzmanlar hayatın normale döneceği tarihi açıklıyor!

Son dakika corona virüsü haberleri - Corona virüsü salgını ne zaman bitecek? Uzmanlar hayatın normale döneceği tarihi açıklıyor!

Enfeksiyon zinciri vektör dediğimiz başka bir taşıyıcıya sahip değil. Direk bir insandan diğer insana bulaşıyor. Bunu engellemenin en iyi yolu sokağa çıkmayı kısıtlamaktır. En güzeli insanların sokağa tamamen çıkmamasıdır. Ama bu insanların yaşamı ile bağdaşmayacak kadar zor bir durumdur. Şimdi kendimizi düşünecek olursak evde hapis hayatı yaşıyorsunuz. Tüm insanları buna mahkum ettiğimiz zaman, size su getirecek kimse olmayacak, ekmeğinizi kim alacak, yemeğinizi kim alacak ve nasıl çalışıp nasıl geçineceksiniz?

Son dakika corona virüsü haberleri - Corona virüsü salgını ne zaman bitecek? Uzmanlar hayatın normale döneceği tarihi açıklıyor!

Son dakika corona virüsü haberleri - Corona virüsü salgını ne zaman bitecek? Uzmanlar hayatın normale döneceği tarihi açıklıyor!

Bunların hepsinin göz önünde bulunması lazım. Bu insanların hepsini bir yere kapatalım, ama bunların sadece bir vücuttan oluşmadığını bir ruhunun, bir psikolojisinin olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Ve şuanda bizimde gördüğümüz en önemli şey, psikolojilerinin çok bozulmaya başladığı.

Bununda nedeni sürekli bu korku pompalanmasıdır zaten. İnsanlarda benim koronafobi dediğim bu korku sendromunun oluşmuş olması. Dolayısıyla yasaklamak mümkün ama öbür taraftan insanların psikolojisini düşünmek gerekiyor. Çünkü bu salgın bittiğinde geriye ne kalacak bize onu hesaplamak lazım" ifadelerini kullandı.

Son dakika corona virüsü haberleri - Corona virüsü salgını ne zaman bitecek? Uzmanlar hayatın normale döneceği tarihi açıklıyor!

Son dakika corona virüsü haberleri - Corona virüsü salgını ne zaman bitecek? Uzmanlar hayatın normale döneceği tarihi açıklıyor!

"1-2 HAFTAYA PİK, HAZİRAN'DA DA BİTMESİNİ BEKLİYORUZ"

Hastalığın ne zaman pik yapacağını sorulması üzerine Prof. Dr. Çelik, "Daha öncede belirttiğim üzere Haziran gibi düşünüyoruz. Bunun bilimsel kanıtı yok, öngörümüz bu şekilde. Haziran gibi bitmesini ön görüyorum. Pik yaptık mı 'de? Henüz yapmadık. Pik yapmak için henüz 1-2 hafta olduğu kanısındayım. Umarım insanlarımız önlemlere uyarlar. Bu süreci yayvan bir şekilde geçirmiş oluruz. Hem hastalık iş gücümüz artmamış olur" şeklinde konuştu.

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