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Kobe Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Profesörü Kentaro Iwata, karamsar değerlendirmelerde bulundu!

Japan Times'a konuşan Kentaro Iwata, corona virüsü salgının 2021 yılında dahi kadar kontrol altına alınamayacağını söyledi.. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın geleceği hakkında da değerlendirmelerde bulunan Iwata, virüsün Japonya özelinde önümüzdeki yaza kadar kontrol alınabileceğini ancak bunun dünya geneline yansımasının neredeyse imkansız olduğunu ifade etti..

Proseför Kentaro Iwata'nın corona virüsü ve 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hakkındaki değerlendirmeleri şu şekilde:. "Olimpiyat oyunlarının düzenlenebilmesinin iki şartı var; biri virüsü Japonya'da kontrol altına almak, diğeri ise dünya genelinde kontrol altına almak.".

"Çünkü dünyanın her yerinden sporcuları ve izleyecileri Japonya'ya davet edeceksiniz.".

"Belki Japonya'da önümüzdeki yaza kadar virüs kontrol altına alınabilir ancak dünya genelinde bunun başarılacağına inanmıyorum."