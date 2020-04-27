İlk olarak Çin'in Hubei kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgınından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'deki KOVİD-19 vaka sayılarında son günlerde düşüş gözlemlenirken uzman isimler salgının biteceği tarihle ilgili görüşlerini açıklıyor. Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr İlhami Çelik konuya dair yaptığı açıklamada ülkemizdeki salgına dair hasta sayılarının düşüş halinin en büyük nedeninin ise hafta sonları uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu düşündüklerini ifade etti. Yaptığı açıklamada ülkemizde hayatın normale döneceği tarihe de yer veren Prof. Dr İlhami Çelik "corona virüsü ne zaman bitecek?" sorusuna da yanıt verdi. Günlerdir birçok uzman isim konuya dair yorumlarını ve öngörülerini dile getirmeye devam ediyor. İşte koronavirüsün biteceği tarihle ilgili olarak uzmanların yorumlarından bazıları ve son dakika haberlerinin detayları…