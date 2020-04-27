Corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelirken uzman isimler koronavirüs belirtileri üzerinde yeni bulgular elde ediyor. Salgın üzerinde yapılan araştırmalarda uzman isimler KOVİD-19 enfeksiyonunun insan vücudunda gösterdiği semptomlar arasında; ateş, kuru öksürük, nefes darlığı gibi belirtilerin yanı sıra daha farklı semptomlar da bulunduğunu belirtirken kişilerin bu pandemi süresince salgına dair tüm detayları bilmesinin büyük önem arz ettiğini ifade ediyor. Bununla ilgili olarak gün içerisinde binlerce vatandaş "Corona virüsü belirtileri nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. Buna göre vakaların üzerinde yapılan araştırmalarda gün gün semptomlar açıklanıyor ve her geçen gün yeni bulgulara da rastlanıyor. İşte gelen son dakika haberi ile gün gün corona virüsü belirtileri ve yeni bulgulara ait detaylar…