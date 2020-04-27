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Haberler Galeri Son dakika haberler - Corona virüsü salgınında yeni detaylar ortaya çıkıyor! Corona virüsü belirtileri üzerindeki bu araştırmalara dikkat!

haberler - salgınında yeni detaylar ortaya çıkıyor! Corona virüsü belirtileri üzerindeki bu araştırmalara dikkat!

ile ilgili haberleri peş peşe gelirken uzman isimler koronavirüs belirtileri üzerinde yeni bulgular elde ediyor. Salgın üzerinde yapılan araştırmalarda uzman isimler KOVİD-19 enfeksiyonunun insan vücudunda gösterdiği semptomlar arasında; ateş, kuru öksürük, nefes darlığı gibi belirtilerin yanı sıra daha farklı semptomlar da bulunduğunu belirtirken kişilerin bu pandemi süresince salgına dair tüm detayları bilmesinin büyük önem arz ettiğini ifade ediyor. Bununla ilgili olarak gün içerisinde binlerce vatandaş "Corona virüsü belirtileri nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. Buna göre vakaların üzerinde yapılan araştırmalarda gün gün semptomlar açıklanıyor ve her geçen gün yeni bulgulara da rastlanıyor. İşte gelen son dakika haberi ile gün gün corona virüsü belirtileri ve yeni bulgulara ait detaylar…

Giriş Tarihi: 27.04.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 15:49
Corona virüsü salgınından son dakika haberi: Uzmanlar uyarıyor! Corona virüsü belirtileri üzerindeki bu ayrıntılara dikkat!

Corona virüsü salgınından son dakika haberi: Uzmanlar uyarıyor! Corona virüsü belirtileri üzerindeki bu ayrıntılara dikkat!

belirtileri üzerinde yapılan araştırmalardan haberleri gelmeye devam ediyor. Uzmanlar yeni bulgular elde ederken öte yandan vatandaşların bu salgın süresince kendilerindeki semptomları fark edebilmeleri açısından KOVİD-19 adı verilen bu virüsle ilgili tüm detaylar hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini söylerken öte yandan bu enfeksiyonun yalnızca yüksek ateş, kuru öksürük, nefes darlığı gibi semptomlar göstermediğini bunun yanı sıra başka bulguların da olduğunu ifade ediyor. Dünya üzerinde vakalar üzerinde yapılan araştırmaların sonucunda bilim insanları salgının izlerini takip etmeye ve yeni bulgular keşfetmeye devam ediyor. Bu salgın insan vücudunda ateş, baş ağrısı, ishal, boğaz ağrısı, kuru öksürük gibi semptomlarla kendini gösteriyor. İşte gelen son dakika corona virüsü belirtileri üzerindeki araştırma sonuçları ve gün gün semptomlar…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ İNSAN VÜCUDUNDA İLK OLARAK SOĞUK ALGINLIĞI SEMPTOMLARI GÖSTERİYOR!

Grip semptomları gösterdiği bilinen corona virüsü belirtileri ile ilgili yapılan araştırma; tüm dünyaya hızla yayılmaya devam eden salgının ciddiyetini gözler önüne serdi. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar ile Kovid-19 taşıyıcısı olan 7 vakadan 6'sının bunu fark etmeksizin toplumda dolaşarak salgını yaydığı ve körüklediği tespit edildi.

İşte detaylar…

Corona virüsü salgınından son dakika haberi: Uzmanlar uyarıyor! Corona virüsü belirtileri üzerindeki bu ayrıntılara dikkat!

Corona virüsü salgınından son dakika haberi: Uzmanlar uyarıyor! Corona virüsü belirtileri üzerindeki bu ayrıntılara dikkat!

NÖROLOJİK BOZUKLUKLAR SAPTANDI!

Tökezleme, koordinasyon bozukluğu ve nöbetler…

JAMA Neurology adlı tıp dergisinde yer alan yeni araştırmada; Covid-19'a yakalanan Çinlilerin bir kısmında tökezleme, koordinasyon bozukluğu ve nöbetler gibi sorunların tespit edildiği belirtildi. Çin'de koronavirüs tedavisi gören 214 hastayı inceleyen bilim insanları, bu kişilerin yüzde 36.4'ünde beyin ve sinir semptomları olduğunu buldu.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; bu semtompları belirlemek, doktorların daha yüksek riskli hastaları tanımlamasına yardımcı olabilir. Genel olarak hastaların üçte birinde görülen bu tür etkiler; baş ağrısı, tökezleme, konuşma bozukluğu, sinir ağrısı ve nöbetler gibi semptomlara yol açıyor.

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Corona virüsü salgınından son dakika haberi: Uzmanlar uyarıyor! Corona virüsü belirtileri üzerindeki bu ayrıntılara dikkat!

Corona virüsü salgınından son dakika haberi: Uzmanlar uyarıyor! Corona virüsü belirtileri üzerindeki bu ayrıntılara dikkat!

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ BAZI KİŞİLERDE KENDİNİ GÖSTERMİYOR!

Science Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada, Çin'de seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce her 7 vakadan 6'sının fark edilmeden virüsün yayılmasını tetiklediğine dikkati çekildi.

Corona virüsü salgınından son dakika haberi: Uzmanlar uyarıyor! Corona virüsü belirtileri üzerindeki bu ayrıntılara dikkat!

Corona virüsü salgınından son dakika haberi: Uzmanlar uyarıyor! Corona virüsü belirtileri üzerindeki bu ayrıntılara dikkat!

Bilgisayar modellemesi kullanarak, Çin'in Wuhan bölgesinden başlayarak dünyaya yayılan salgının izlerini takip eden araştırmacılar, az belirti gösteren veya hiç göstermeyen "gizli virüs" taşıyıcılarının, hastalığı şu ana kadar teyit edilen vakaların üçte ikisine bulaştırdıklarını tesbit ettiklerini kaydetti.

Araştırmada, "Yeni tip taşıyan insanların yüzde 86'sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı" vurgulandı.

Corona virüsü salgınından son dakika haberi: Uzmanlar uyarıyor! Corona virüsü belirtileri üzerindeki bu ayrıntılara dikkat!

Corona virüsü salgınından son dakika haberi: Uzmanlar uyarıyor! Corona virüsü belirtileri üzerindeki bu ayrıntılara dikkat!

"GİZLİ TAŞIYICILARIN ÇOĞU HAFİF VEYA HİÇ BELİRTİ GÖSTERMİYOR"

Raporun yardımcı yazarlarından Columbia Üniversitesinden Jeffrey Shaman, "Salgının yayılmasını sağlayan bu kayda girmeyen enfeksiyon vakalarıdır. Bu gizli taşıyıcıların çoğu hafif veya hiç belirti göstermiyor. İnsanlar üşüttüklerini sanıyor." ifadelerini kullandı.

Corona virüsü salgınından son dakika haberi: Uzmanlar uyarıyor! Corona virüsü belirtileri üzerindeki bu ayrıntılara dikkat!

Corona virüsü salgınından son dakika haberi: Uzmanlar uyarıyor! Corona virüsü belirtileri üzerindeki bu ayrıntılara dikkat!

Shaman, raporda ortaya çıkan sonucun, salgının patlak verdiği bölgelerde sosyal kısıtlamaların önemini gösterdiğini belirterek, "Bu gerçek (gizli taşıyıcılar), salgının önlenmesi için de ortaya büyük zorluklar koymaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Corona virüsü salgınından son dakika haberi: Uzmanlar uyarıyor! Corona virüsü belirtileri üzerindeki bu ayrıntılara dikkat!

Corona virüsü salgınından son dakika haberi: Uzmanlar uyarıyor! Corona virüsü belirtileri üzerindeki bu ayrıntılara dikkat!

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ ÖNCE ATEŞ VE BOĞAZ AĞRISI YAPIYOR!

1-3. gün

Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.

Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.

Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Ses boğuklaşır.

Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.

Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

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