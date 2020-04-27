Corona virüsü salgınından son dakika haberi: Uzmanlar uyarıyor! Corona virüsü belirtileri üzerindeki bu ayrıntılara dikkat!

Corona virüsü belirtileri üzerinde yapılan araştırmalardan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Uzmanlar yeni bulgular elde ederken öte yandan vatandaşların bu salgın süresince kendilerindeki semptomları fark edebilmeleri açısından KOVİD-19 adı verilen bu virüsle ilgili tüm detaylar hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini söylerken öte yandan bu enfeksiyonun yalnızca yüksek ateş, kuru öksürük, nefes darlığı gibi semptomlar göstermediğini bunun yanı sıra başka bulguların da olduğunu ifade ediyor. Dünya üzerinde vakalar üzerinde yapılan araştırmaların sonucunda bilim insanları salgının izlerini takip etmeye ve yeni bulgular keşfetmeye devam ediyor. Bu salgın insan vücudunda ateş, baş ağrısı, ishal, boğaz ağrısı, kuru öksürük gibi semptomlarla kendini gösteriyor. İşte gelen son dakika corona virüsü belirtileri üzerindeki araştırma sonuçları ve gün gün semptomlar…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ İNSAN VÜCUDUNDA İLK OLARAK SOĞUK ALGINLIĞI SEMPTOMLARI GÖSTERİYOR!

Grip semptomları gösterdiği bilinen corona virüsü belirtileri ile ilgili yapılan araştırma; tüm dünyaya hızla yayılmaya devam eden salgının ciddiyetini gözler önüne serdi. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar ile Kovid-19 taşıyıcısı olan 7 vakadan 6'sının bunu fark etmeksizin toplumda dolaşarak salgını yaydığı ve körüklediği tespit edildi.

İşte detaylar…