Son dakika: LGS tercihleri başlıyor! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır? Lise tercih robotu BURADA...

LGS tercihleri yarın itibarıyla başlıyor. Heyecan dolu sürecin başlamasıyla birlikte konuyla ilgili son dakika haberleri araştırılmaya başlandı. Liseye Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınavın sonuçları geçtiğimiz hafta belli olurken tercih kılavuzu da aynı gün yayınlandı. Söz konusu kılavuz, tercih işlemlerine yönelik pek çok konuyla ilgili bilgileri içerisinde barındırıyor. Ailelerin tercih süreci ile ilgili detaylar için "LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?" konusunda bilgi sahibi olmaları büyük önem arz ediyor. LGS tercihleri nasıl yapılır? E-okul giriş ekranı ile LGS tercih robotu ve son dakika bilgileri…

SON DAKİKA! LGS 2020 TERCİHLERİ BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kılavuz doğrultusunda 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında LGS tercihleri yapılacak.