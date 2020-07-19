Son dakika: LGS tercihleri başlıyor! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır? Lise tercih robotu BURADA...

LGS tercihleri yarın itibarıyla başlıyor. Heyecan dolu sürecin başlamasıyla birlikte konuyla ilgili son dakika haberleri araştırılmaya başlandı. Liseye Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınavın sonuçları geçtiğimiz hafta belli olurken tercih kılavuzu da aynı gün yayınlandı. Söz konusu kılavuz, tercih işlemlerine yönelik pek çok konuyla ilgili bilgileri içerisinde barındırıyor. Ailelerin tercih süreci ile ilgili detaylar için "LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?" konusunda bilgi sahibi olmaları büyük önem arz ediyor. LGS tercihleri nasıl yapılır? E-okul giriş ekranı ile LGS tercih robotu ve son dakika bilgileri…
SON DAKİKA! LGS 2020 TERCİHLERİ BAŞLIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kılavuz doğrultusunda 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında LGS tercihleri yapılacak.
2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler LGS sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor.
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SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
Ön kayıt dönemi (20 Temmuz 2020) taban puanı 456,0000'dır.
AMERİKAN ROBERT LİSESİ
Kız öğrenci taban puan : 479 Kontenjan: 111
Erkek öğrenci taban puan: 479
Kontenjan: 110
NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ
1.Ön Kayıt- Kayıt Dönemi için taban puan 446.0
ALMAN LİSESİ
Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470
ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ
2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180
Kız Yatılı kontenjanı: 12
Erkek Yatılı kontenjanı: 21
1.Ön Kayıt Dönemi Taban Puanı: 446
SAINT-MICHEL FRANSIZ LİSESİ
Geçtiğimiz sene 1. dönem kayıt taban puanı: 454.0000 puandı.
SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ
1. Ön kayıt dönemi taban puanı: 460.0000
SEV AMERİKAN KOLEJİ
Kontenjan: 45
Taban puan: 462.0000
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ
2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek
2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470.0000