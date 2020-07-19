Son dakika: LGS tercihleri başlıyor! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır? Lise tercih robotu BURADA...

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Son dakika: tercihleri başlıyor! 2020 ve E Okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır? Lise tercih robotu BURADA...

Son dakika haberi… lise tercihleri, geçtiğimiz hafta tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda yarın başlıyor. 29 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek tercih sürecinin başlamasıyla birlikte nitelikli okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları merak ediliyor. Kılavuza göre öğrenciler, e-Okul öğrenci girişi ekranı aracılığıyla tercih işlemlerini gerçekleştirecek. 2020 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte lise tercihleri için adaylar tarafından merak araştırılan LGS tercih robotu ile ilgili son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 19.7.2020 19:48 Son Güncelleme: 19.7.2020 19:48 ABONE OL
Son dakika: LGS tercihleri başlıyor! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır? Lise tercih robotu!

tercihleri yarın itibarıyla başlıyor. Heyecan dolu sürecin başlamasıyla birlikte konuyla ilgili son dakika haberleri araştırılmaya başlandı. Liseye Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınavın sonuçları geçtiğimiz hafta belli olurken tercih kılavuzu da aynı gün yayınlandı. Söz konusu kılavuz, tercih işlemlerine yönelik pek çok konuyla ilgili bilgileri içerisinde barındırıyor. Ailelerin tercih süreci ile ilgili detaylar için "LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?" konusunda bilgi sahibi olmaları büyük önem arz ediyor. LGS tercihleri nasıl yapılır? E-okul giriş ekranı ile LGS tercih robotu ve son dakika bilgileri…

SON DAKİKA! LGS 2020 TERCİHLERİ BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kılavuz doğrultusunda 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında LGS tercihleri yapılacak.

Son dakika: LGS tercihleri başlıyor! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır? Lise tercih robotu!

LİSE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI

2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler sınavından aldıkları puanlar ve tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor.

LİSE KONTENJANLARI 2020 İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS 2020 MEB KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL MEB SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ!

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA

ÖZEL LİSELERİN TABAN PUANLARI BELLİ OLDU

SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

Ön kayıt dönemi (20 Temmuz 2020) taban puanı 456,0000'dır.

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

Kız öğrenci taban puan : 479 Kontenjan: 111

Erkek öğrenci taban puan: 479
Kontenjan: 110

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

1.Ön Kayıt- Kayıt Dönemi için taban puan 446.0

ALMAN LİSESİ

Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180
Kız Yatılı kontenjanı: 12
Erkek Yatılı kontenjanı: 21

1.Ön Kayıt Dönemi Taban Puanı: 446

SAINT-MICHEL FRANSIZ LİSESİ

Geçtiğimiz sene 1. dönem kayıt taban puanı: 454.0000 puandı.

SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ

1. Ön kayıt dönemi taban puanı: 460.0000

SEV AMERİKAN KOLEJİ

Kontenjan: 45
Taban puan: 462.0000

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek
2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470.0000

Son dakika: LGS tercihleri başlıyor! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır? Lise tercih robotu!
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Son dakika: LGS tercihleri başlıyor! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır? Lise tercih robotu BURADA...
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