LGS tercihlerinde online danışmanlık dönemi! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır? Lise tercih robotu burada | Video

Son dakika haberi… LGS lise tercihleri, geçtiğimiz hafta MEB tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda yarın başlıyor. 29 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek tercih sürecinin başlamasıyla birlikte nitelikli okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları merak ediliyor. Kılavuza göre öğrenciler, e-Okul öğrenci girişi ekranı aracılığıyla tercih işlemlerini gerçekleştirecek. 2020 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte lise tercihleri için adaylar tarafından merak araştırılan LGS tercih robotu ile ilgili son dakika gelişmeleri…