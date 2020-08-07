Maaş gibi burs desteği

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) stratejik alanlar olarak belirlenen temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik), tarım, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri ve hayvancılık odaklı lisans programlarına ilk 15 tercihinde yer veren ve ilgili programa ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere öğrenim süreleri boyunca aylık burslar verilmeye devam edilecek. Bugüne kadar bu alanları seçerek gerekli şartları taşıyan yaklaşık 3 bin öğrenci, YÖK bursundan yararlandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında da 101 üniversitede 557 program için 1671 öğrenciye daha aylık 800 lira burs verilecek. Burs artış oranı 2021 yılı ocak ayında YÖK tarafından değerlendirilecek.

1828 LİRAYA KADAR



YÖK ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği arasında yapılan protokol kapsamında ise 2020-

2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren şartları taşıyan bütün öğrencilere, ilk 5 tercihinden en az birisinin tekstil veya deri mühendisliği olması şartıyla, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme puanına göre burs verilecek. Bu kapsamda, ilk 20 binde olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret (1828 lira) kadar, tekstil mühendisliğine 20-50 bin ve deri mühendisliğine 20-60 bin arasında yerleşen öğrencilere asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının yüzde 70'i kadar (1280 lira), tekstil mühendisliğine 50-80 bin ve deri mühendisliği için 60-100 bin arasında yerleşen öğrencilere asgari geçim indirimi hariç asgari ücret tutarının yüzde 50'si kadar (914 lira) ödeme yapılacak. Burslar yılda 9 ay boyunca ödenecek.

3 BÖLÜME ASGARİ ÜCRET



2020-2021 öğretim döneminden itibaren üniversite sınavında ilk 50 bine giren öğrenciler, maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliğini tercih etmeleri halinde İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından net asgari ücret oranında karşılıksız burs kazanacak, ayrıca istihdamlarında kolaylık sağlanacak. Üniversite sınavında ilk 50 bine giren ve ilk 5 tercihinde bu bölümlerden en az birini tercih eden ve yerleşen öğrencilere aylık net asgari ücret tutarı kadar, 50 bin ile 65 bin arasında olanlara net asgari ücret tutarının yarısı kadar, 65 bin ile 80 bin arasında olanlara ise net asgari ücret tutarının üçte biri kadar karşılıksız burs verilecek. Diğer kurum ve kuruluşlardan da burs alınması bu eğitim bursunun alınmasına engel teşkil etmeyecek.