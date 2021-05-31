Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim kararını açıkladı! Lise ve ortaokullar ne zaman açılacak?

Son dakika haberleri: Milyonlarca öğrenci ve velinin yüz yüze eğitimle ilgili merak ettiği "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması ile son buldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarına dair açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...