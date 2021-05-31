Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim kararını açıkladı! Lise ve ortaokullar ne zaman açılacak?

Son dakika haberleri: Milyonlarca öğrenci ve velinin yüz yüze eğitimle ilgili merak ettiği "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması ile son buldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarına dair açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Türkiye genelinde koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde uygulanan kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir." dedi.
ORTAOKUL VE LİSELERDE 2 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM
Bakan Selçuk, 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçileceğini belirterek, "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir."