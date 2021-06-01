Milli Eğitim Bakanlığı: Telafi eğitimleri isteğe bağlı yapılacak | Video

Son dakika haberleri: Yüz yüze eğitimle ilgili milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği "Lise ve ortaokullar ne zaman açılacak?" sorusu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son dakika açıklaması ile cevap buldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili detaylara dair açıklama yaptı. 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ortaokul ve liselerde haftada iki gün yüz yüze eğitime başlanacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır." ifadelerini kullandı. Öte yandan öğrenciler; 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek. İşte son dakika yüz yüze eğitim haberinin detayları...