Akıllı Eş Anlamlısı Nedir? Akıllı Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Okudukları gazete, dergi, makale ve daha pek çok dijital ya da basılı kaynakta "akıllı" kelimesini görenler ve akıllının eş anlamlısı olan sözcük ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler "Akıllı Eş Anlamlısı Nedir?" sorusu üzerinden yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağıyla Akıllı Eş Anlamlısı Nedir? sorusunun yanıtları ve örnekli açıklamaları şu şekilde;

AKILLI EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türk dilinde yer alan çok sayıda kelimenin anlam ve tür bakımından aynı ancak yazılış bakımından farklılık gösterdiği ve bir anlamda birbirinin yedeği olarak da görülebilecek olan eş anlamlı (anlamdaş) sözcükleri bulunmaktadır. Türkçe'de oldukça önemli bir konumu olan eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler, eğitim - öğretim kurumlarında okuyan öğrencilere Türkçe derslerinde öğretilirken, verilen bilgiler okul sınavları, kompozisyon dersleri başta olmak üzere MEB ve ÖSYM tarafından yapılan liselere - üniversitelere giriş sınavlarında yer alan Türkçe testlerinde soru olarak sorulabilmektedir. Söz konusu kelimeler günlük yaşantımızda ise sıklıkla kullandığımız konuşma ve yazma dillerinde anlatımı tekdüzelikten kurtarma, gereksiz kelime tekrarına düşmeme açısından bizlere yardımcı olmaktadır.

Akıllı kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan eş anlamlı (anlamdaş) sözcükleri;

Akil

Uslu

Uysal

olarak yer almaktadır.

Türkçe ve kurallı - anlamlı bir cümlede yer alan akıllı kelimesinin yerine yukarıda yazan sözcüklerin konulması durumunda herhangi bir anlam değişimi, farklılığı meydana gelmeyecektir.

AKILLI NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağına göre akıllı sözcüğünün sıfat ve ünlem türündeki anlamları şöyle;

SIFAT

Anlam 1: İleri görüşlülüğü bulunan, gerçeği sezebilen ve davranışlarını ona göre uyarlayabilen anlamına gelmektedir.

Buna örnek olarak Yusuf Ziya Ortaç'ın eserinde yer alan;

"İkisi de zeki adamdı, akıllı adamdı, yapıcı adamdı."

ifadesi gösterilebilir.

Anlam 2: Bir diğer sıfat türündeki anlamı ise alay yollu olarak söylenen bir kimsenin kendisini uyanık olarak görmesi ve göstermesi anlamını taşımaktadır.

Cümle içerisinde kullanım bakımından

Akıllıya bak, bu işten kendisine bir pay çıkarmak istiyor.

ifadesi örnek olarak verilebilir.

ÜNLEM

Anlam 3: Herhangi bir kimsenin karşısında bulunan kişiyi küçümsemesi niyetiyle kullandığı bir söz olarak da açıklanmaktadır.