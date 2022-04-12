Antalya İlçeleri: Antalya İlçeler Haritası İle Kaç Tane Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Günümüzde iller ile ilgili sorularda özellikle bilgi yarışmalarında rastlamak oldukça mümkün. Geniş bir coğrafyaya yayılmış olan ülkemizde Antalya ilimiz tüm dünyada bilinen ve sık ziyaret edilen illerimiz arasındadır. Tercih edilmesinin genel sebebi tüm dünyadan tatilcileri ağırlaması olsa da Antalya'nın tüm dünya tarafından tercih edilmesinin içinde sadece turizm değil aynı zamanda toprağında yetişen tarım ürünlerinin de tüm dünyada tercih edildiğini söylemeden geçmeyelim.
Antalya ilimizin son nüfus sayımına göre güncel büyükşehir nüfusu 2 milyon 691 bin kişidir. Önceki yıla göre hızlı bir nüfus artışı yaşamıştır. Geçen yıla oranla nüfusta 71 bin 524 kişilik bir artış yaşanmıştır. Nüfusun cinsiyetler arası yoğunluğu ise %50,18 erkek, %49,82 kadın şeklindedir. Antalya'nın ilçelerine baktığımız zaman ise 5 tanesi Antalya merkez ilçeleri olmak üzere 19 ilçesi olduğunu görürüz. İşte, bu ilçelerin isimleri ve nüfus bilgileri;
Geniş bir kıyı kesim yerleşimi olan Antalya ilimiz aynı zamanda ilçeleri ile beraber geniş bir yerleşim alanıdır. Hem kıyılarda hem de içeri kesimlerde ilçeleri bulunan Antalya ilimizin içleler haritası aşağıdaki gibidir.