Bir şeyi onayladığımızda ya da olup olmadığını söylediğimiz doğru kelimesini tercih ederiz. Bu kelime günlük hayatın içerisinde en sık kullanılan kelimelerin başında gelir. Ancak bu kadar sık kullanılmasına rağmen etimolojisi ve eş anlamlıları hakkında kişiler yeterli bilgiye sahip değildir. Bu yüzden de doğru kelimesi ile ilgili araştırma yapma ihtiyacı duyarlar. Biz de sizler için hazırladığımız yazımızda Doğru eş anlamlısı nedir? Doğru kelimesinin eş anlamlısı hakkında sorulan soruların cevaplarını bir araya getirdik.

Doğru kelimesinin anlamı

Doğru kelimesinin iki farklı anlamı vardır. Doğru kelimesi geometride ucu ve sonu belli olmayan düz çizgiye verilen addır. Bunun yanı sıra yanlış kelimesinin zıttı, gerçek olan, yalan olmayan olarak da tanımlanır. Bu kelimenin etimolojisi ise Türkçedir. Türkçe kökenli olan bu kelime kişilerin hemen hemen kurduğu her cümlede yer alır ve gün içerisinde de en sık kullandıkları kelimelerden biridir.

Doğru kelimesinin eş anlamlısı

Yanlış kelimesinin zıttı olan doğru kelimesinin farklı eş anlamlıları bulunur. Bu kelimeler dürüst, gerçek, kusursuz ve namuslu olarak sıralanabilir. Bu dört kelime doğru kelimesi yerine kullanıldığında yazılışları her ne kadar farklı olsa da cümle içerisinde yalan olmayan, gerçek olan anlamını karşılayacaktır.

Doğru kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Doğru dürüst davranmadığı için her zaman geri planda kaldı.

Sınavdaki 4 yanlış 1 doğruyu götürdü.

Doğruları söylemeyi tercih etseydi kimse üzülmeyecekti.

Ona doğru koşmaya çalışırken düşerek kolunu kırdı.

Doğrular bu hayatta her zaman ön planda tutulmalıdır.

Doğru kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım