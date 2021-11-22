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Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:38

Doğru eş anlamlısı nedir? Doğru kelimesinin eş anlamlısı

Doğru eş anlamlısı nedir? Doğru kelimesinin eş anlamlısı

Türkçede bazı kelimeler hayatın hemen hemen her anında kullanılır. Bu kelimelerden biri de doğru kelimesidir. Yanlış kelimesinin zıttı olan bu kelime kişilerin her cümlesinde en az bir kez kullandığı bir kelimedir. Kökeni Türkçe olan bu kelimenin eş anlamlı kelimeleri ise merak edilen konular arasında yer alır. Peki, Doğru eş anlamlısı nedir? Doğru kelimesinin eş anlamlısı ile nasıl cümleler kurulur. İşte merak edilen soruların cevapları.

Bir şeyi onayladığımızda ya da olup olmadığını söylediğimiz doğru kelimesini tercih ederiz. Bu kelime günlük hayatın içerisinde en sık kullanılan kelimelerin başında gelir. Ancak bu kadar sık kullanılmasına rağmen etimolojisi ve eş anlamlıları hakkında kişiler yeterli bilgiye sahip değildir. Bu yüzden de doğru kelimesi ile ilgili araştırma yapma ihtiyacı duyarlar. Biz de sizler için hazırladığımız yazımızda Doğru eş anlamlısı nedir? Doğru kelimesinin eş anlamlısı hakkında sorulan soruların cevaplarını bir araya getirdik.

Doğru kelimesinin anlamı

Doğru kelimesinin iki farklı anlamı vardır. Doğru kelimesi geometride ucu ve sonu belli olmayan düz çizgiye verilen addır. Bunun yanı sıra yanlış kelimesinin zıttı, gerçek olan, yalan olmayan olarak da tanımlanır. Bu kelimenin etimolojisi ise Türkçedir. Türkçe kökenli olan bu kelime kişilerin hemen hemen kurduğu her cümlede yer alır ve gün içerisinde de en sık kullandıkları kelimelerden biridir.

Doğru kelimesinin eş anlamlısı

Yanlış kelimesinin zıttı olan doğru kelimesinin farklı eş anlamlıları bulunur. Bu kelimeler dürüst, gerçek, kusursuz ve namuslu olarak sıralanabilir. Bu dört kelime doğru kelimesi yerine kullanıldığında yazılışları her ne kadar farklı olsa da cümle içerisinde yalan olmayan, gerçek olan anlamını karşılayacaktır.

Doğru kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

  • Doğru dürüst davranmadığı için her zaman geri planda kaldı.
  • Sınavdaki 4 yanlış 1 doğruyu götürdü.
  • Doğruları söylemeyi tercih etseydi kimse üzülmeyecekti.
  • Ona doğru koşmaya çalışırken düşerek kolunu kırdı.
  • Doğrular bu hayatta her zaman ön planda tutulmalıdır.

Doğru kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

  • Dürüstlüğü ile çevresinde tanınırdı.
  • Dürüst bir insan olması için ailesi küçüklüğünden bu yana iyi bir eğitim verdi.
  • Gerçekler er geç ortaya çıkar.
  • Gerçek cevabı bilmesine rağmen susmayı tercih etti.
  • Sınavda tüm cevapları kusursuz bir şekilde yaptığından emindi.
  • Yaptığı imar planı çevreye uyumlu ve kusursuz bir şekilde çalışıyordu.
  • Herkese karşı namuslu bir davranış içindeydi.

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Doğru eş anlamlısı nedir? Doğru kelimesinin eş anlamlısı
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