Ölümden dönen motosiklet sürücüsünün o anları kameraya böyle yansıdı | Video

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Antalya’da meydana gelen trafik kazasında otomobile çarpan motosiklet sürücüsü takla atıp çarpmanın etkisiyle kaskı başından fırlarken, olay anı kırmızı ışıkta bekleyen başka bir aracın kamerasına anbean yansıdı. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Olay, geçtiğimiz gün saat 15.40 sularında Macun mahallesi, İsmail Ogan caddesi Aksu alt geçidi ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Macun mahallesi, İsmail Ogan caddesinden, Çalkaya mahallesi, Serik caddesi istikametine doğru hareket eden Abdurrahman A.'nın kontrolündeki otomobile, Aksu alt geçidinde bulunan trafik ışıklarında kırmızı yanarken geçtiği görülen Zafer B. kontrolündeki motosiklet hızla çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrulurken başındaki kask fırladı ve otomobilin altında kalmatan son anda kurtuldu. Olayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaralıya ilk müdahalesi yapılan Zafer B. hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi olmadığı ancak kaburgasında kırıklar bulunduğu bildirildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
SÜRÜCÜNÜN KASKI BAŞINDAN FIRLADI
Motosiklet sürücünün kaskının kaza anında metrelerce havaya uçtuğu görüntülerde, çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Olay anı ise araç kamerasına an be an yansıdı.