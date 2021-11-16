Dünya’da görülen iklim tipleri nelerdir? Dünya iklim haritası 2021

Dünya'da görülen benzer özellikte iklimler iklim türlerini oluşturur. Ana olarak ise 3 iklim grubu bulunmaktadır. Ilıman, soğuk ve sıcak iklimler olan bu gruplar belirlenirken iklim sıcaklıklarının ortalaması, bitki örtüsü ve daha farklı özellikler baz alınmıştır. İklimi belirleyen birçok etken vardır ve nem, sıcaklık, coğrafya, yükseklik gibi etkenler başı çekmektedir. Sizler için iklimleri ve iklim türlerini detaylıca açıkladık…

DÜNYA'DA GÖRÜLEN İKLİM TİPLERİ

Yüzlerce km2'lik alanları etkileyen iklimler vardır ve bu iklimlere makroklima iklim adı verilir. Dünya üzerindeki çok farklı özelliklerdeki bölgeler bulundukları konumlara ve coğrafi özelliklerine göre çok farklı iklimlere sahip olabilmektedir.

Kaç çeşit iklim vardır sorusunun cevabını makroklima iklimler üzerinden vermek gerekirse Dünya üzerinde görülen 10 farklı iklim vardır. Dünya iklim haritası oldukça çeşitlidir. Ancak kutuplarda genelde soğuk iklimler, Orta Küre'de ılıman iklimler ve ekvator civarı ile çöllerde sıcak iklimler etkilidir.

Dünya'daki görülen iklim tipleri özellikleri ve Dünya'daki iklim çeşitleri şunlardır:

Kutup İklimi . Kutup iklimi soğuk iklimler arasında yer almaktadır. Bu iklim tipinde her yer buzul ve buzlar ile kaplıdır. Kutup ikliminin yıllık sıcaklık ortalaması 0 derecenin altındadır. Bu durum kutup iklimine sahip olan bölgelerde bitki örtüsü yetişmemesine neden olur. Güneşlenme süresi birçok iklime göre oldukça uzundur ancak dünyanın şekli dolayısıyla güneş ışınlarının yıl içerisinde eğik açılarla gelmesi sıcaklığın yükselmesine engel olur.

. Kutup iklimi soğuk iklimler arasında yer almaktadır. Bu iklim tipinde her yer buzul ve buzlar ile kaplıdır. Kutup ikliminin yıllık sıcaklık ortalaması 0 derecenin altındadır. Bu durum kutup iklimine sahip olan bölgelerde bitki örtüsü yetişmemesine neden olur. Güneşlenme süresi birçok iklime göre oldukça uzundur ancak dünyanın şekli dolayısıyla güneş ışınlarının yıl içerisinde eğik açılarla gelmesi sıcaklığın yükselmesine engel olur. Tundra İklimi. Soğuk iklimlerin diğeri olan Tundra iklimi, Kutup ikliminin yayıldığı kuşağın arasında kalan bölgelerde görülür. Sıcaklık oldukça düşüktür. Ancak Tundra ikliminde bitki örtümü bulunmaktadır. Bu iklimde yoğun bataklıklar görülür, bunun sebebi toprağın üstündeki buz parçalarının yaz aylarında erimesidir. Ot ve ciliz çalılıklar bu toprakların üstünde oluşmaktadır. Bu bitki örtüsüne Tundra bitki örtüsü adı verilir.

Soğuk iklimlerin diğeri olan Tundra iklimi, Kutup ikliminin yayıldığı kuşağın arasında kalan bölgelerde görülür. Sıcaklık oldukça düşüktür. Ancak Tundra ikliminde bitki örtümü bulunmaktadır. Bu iklimde yoğun bataklıklar görülür, bunun sebebi toprağın üstündeki buz parçalarının yaz aylarında erimesidir. Ot ve ciliz çalılıklar bu toprakların üstünde oluşmaktadır. Bu bitki örtüsüne Tundra bitki örtüsü adı verilir. Okyanus İklimi. Ilıman iklimlerdendir ve her mevsim yağışlıdır. Genelde karaların batı kısmında görülür.

Ilıman iklimlerdendir ve her mevsim yağışlıdır. Genelde karaların batı kısmında görülür. Step İklimi. Step iklimi de ılıman iklimlerdendir. Nemli hava kütlelerinin bulunmadığı kara kütlelerinin iç kesimlerinde daha çok ratlanır. Bir geçiş iklimidir.

Step iklimi de ılıman iklimlerdendir. Nemli hava kütlelerinin bulunmadığı kara kütlelerinin iç kesimlerinde daha çok ratlanır. Bir geçiş iklimidir. Akdeniz İklimi. Ilıman bir iklim olan Akdeniz ikliminde cephesel yağışlar oluşmaktadır. Genelde Akdeniz'e kıyısı olan kısımlarda görülür.

Ilıman bir iklim olan Akdeniz ikliminde cephesel yağışlar oluşmaktadır. Genelde Akdeniz'e kıyısı olan kısımlarda görülür. Karasal İklim. Sert karasal iklim ismi ile de bilinmektedir. Orta kuşak'ta yüksek kesimlerde görülür. Kışları uzun ve soğuk; yazları serin ve kısadır.

Sert karasal iklim ismi ile de bilinmektedir. Orta kuşak'ta yüksek kesimlerde görülür. Kışları uzun ve soğuk; yazları serin ve kısadır. Muson İklimi . Sıcak iklim tiplerindendir. Yağış miktarı ortalamadır. Yazları yağışlı, kışları ise kuraktır.

. Sıcak iklim tiplerindendir. Yağış miktarı ortalamadır. Yazları yağışlı, kışları ise kuraktır. Çöl İklimi . Sıcak iklimlerdendir. Yıllık yağış miktarı düşüktür. Her mevsim oldukça sıcaktır ve günlük sıcaklık miktarındaki değişim fazladır.

. Sıcak iklimlerdendir. Yıllık yağış miktarı düşüktür. Her mevsim oldukça sıcaktır ve günlük sıcaklık miktarındaki değişim fazladır. Savan İklimi . Sıcak bir iklimdir. Her mevsim sıcaktır. Sıcaklık farkı azdır. Yazları bol yağışlı kışları ise kuraktır.

. Sıcak bir iklimdir. Her mevsim sıcaktır. Sıcaklık farkı azdır. Yazları bol yağışlı kışları ise kuraktır. Ekvatoral İklim. Sıcak iklimlerden biridir. Her mevsim sıcaktır. Yıllık ve günlük sıcaklık değişimleri azdır. Yıllık yağış miktarı fazladır.

TÜRKİYE'DE GÖRÜLEN İKLİM TİPLERİ ÖZELLİKLERİ

Ülkemizde kaç tip iklim etkilidir sorusunun cevabı aslında 3 olacaktır ancak Marmara bölgesinde geçiş iklimi etkili olduğu için bazı bilim insanları bu soruya 4 iklim tipi etkilidir diye cevap verirler.

Türkiye'de etkili olan iklim tipleri şunlardır:

Karasal İklim . İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Trakya'nın iç kısımlarında görülür. Bozkır bitki örtüsüne sahiptir. Yazları sıcak ve kurak; kışları ise soğuk ve yağışlı geçer.

. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Trakya'nın iç kısımlarında görülür. Bozkır bitki örtüsüne sahiptir. Yazları sıcak ve kurak; kışları ise soğuk ve yağışlı geçer. Akdeniz İklimi . Akdeniz, Ege ve Güney Marmara bölgelerinde etkilidir. Yazları sıcak ve kurak; kışları ılık ve yağışlı olmaktadır. Bitki örtüsü kızılçam ve makidir.

. Akdeniz, Ege ve Güney Marmara bölgelerinde etkilidir. Yazları sıcak ve kurak; kışları ılık ve yağışlı olmaktadır. Bitki örtüsü kızılçam ve makidir. Karadeniz İklimi . Karadeniz kıyıları ve Kuzey Marmara bölgelerinde görülür. Her mevsim yağış alan bu iklim tipinde yaz ayları serin, kışları kıyı kesimlerde ılık yüksek kesimlerde ise soğuk ve karlıdır. Kurak mevsim yoktur. Bitki örtüsü kıyı kesimlerde geniş yapraklı; yüksek kesimlerde ise iğne yapraklı ağaçlardır.

. Karadeniz kıyıları ve Kuzey Marmara bölgelerinde görülür. Her mevsim yağış alan bu iklim tipinde yaz ayları serin, kışları kıyı kesimlerde ılık yüksek kesimlerde ise soğuk ve karlıdır. Kurak mevsim yoktur. Bitki örtüsü kıyı kesimlerde geniş yapraklı; yüksek kesimlerde ise iğne yapraklı ağaçlardır. Marmara (Geçiş) İklimi. Marmara bölgesinin iç kesimlerinde görülür. Kış aylarında Akdeniz iklimi gibi ilık, yaz aylarında ise Karadeniz iklimi kadar yağışlı değildir.