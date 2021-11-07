Dünya Kıtalar Haritası - Kıta Sınırlarını İçeren Dünya Siyasi Haritası

Dünyadaki ülkelerin sınırlarını, kıtaları, şehirleri, denizleri gösteren haritalar siyasi haritalardır. Siyasi haritalar ülkelerin, şehirlerin ya da kıtaların coğrafi konumları hakkında bilgi verir. Dünya siyasi haritasındaki kıtalar ile ilgili bilgiler için yazımızın devamına bakabilirsiniz.

Dünya Siyasi Haritası

Dünya siyasi haritası, buzulları, kıtaları, şehirleri, önemli okyanus ve denizleri aynı anda ya da ayrı olarak göstermektedir. Ayrı olarak hazırlanmış siyasi haritalar yalnızca kıtaları, yalnızca bir ülkeyi ve sınırlarını ya da yalnızca bir kıtayı ve o kıta içerisinde yer alan ülkeleri gösterebilir. Dünya kıtalar haritası ise dünyadaki kıtaların coğrafi konumlarını belirtir ve gösterir. Kıtalar haritasında deniz ve okyanusları da görmek mümkündür.

Kıtalar, dünya üzerindeki kara parçalarına denir. Bu kara parçalar birbirlerinden okyanuslar ya da denizlerle ayrılırlar. Fakat dünya üzerindeki bazı kıtalar birbirinden su kaynaklarıyla ayrılmamıştır. Birbirlerine bağlandıkları alanlar çok ince ve küçük olduğu için bazı kıtalar birbirinden ayrı sayılır. Kuzey Amerika ve Güney Amerika örneği, Dünya kıtalar haritasında görülebilmektedir. Yine Avrupa ve Asya kıtalarında da aynı durum söz konusudur. Bir kara parçasının kıta olarak adlandırılabilmesi için büyük alanlara sahip olması ve su kütlesinin üzerinde konumlanmış olması gerekmektedir. Dünya üzerinde 7 kıta vardır. Bunlar, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Asya, Okyanusya, Avustralya ve Antarktika'dır.

Dünya kıtalar haritası, içinde yaşadığımız dünyadaki kıtaların coğrafi konumlarını görmemize olanak tanırken, eğitim alanında da yarar sağlamaktadır. Dünya Coğrafi bölgeler haritası olarak da adlandırılan kıtalar haritasında yalnızca kıtalar ve okyanuslarla denizler görülmektedir. Kıtaların barındırdığı ülkeler ve bu ülkelerin sınırları ise Dünya siyasi haritasında belirtilir. Dünya kıtalar haritasında ülke isimleri yer almaz. Bu harita, yalnızca dünya üzerinde bulunan kıtaları ve onların konumlanmış oldukları bölgeleri gösterir.

Dünyadaki kıtaları gösteren siyasi haritaların bazılarında kıtaların ismi yer alırken bazıları da yalnızca kıta sınırlarını farklı renklerle göstermektedir. Kıtaları yalnızca çizgilerle ayıran ve başka hiçbir bilgi vermeyen beyaz haritalara ise dilsiz harita denir.

Dünya Dilsiz Harita

Dünya dilsiz haritası dünya üzerinde yer alan kıtaların sınırlarını gösterir. Kıtalarla ilgili başka hiçbir bilginin yer almadığı bu haritalar beyaz renklidir. Yalnızca sınırlar siyah çizgilerle belirlenmiştir. Bu harita çeşidi genellikle eğitim alanında kullanılır. Öğrencilerin kıtaların isimlerini, kapsadıkları ülkeleri öğrenebilmeleri için hiçbir bilgi içermeyen bu haritalar kullanılır. Öğrenciler bu bilgileri kendileri dilsiz harita üzerine yerleştirdiklerinde öğrendikleri bilgileri pekiştirebilirler. Bu açıdan dilsiz haritalar eğitim ve öğretim alanı için oldukça önemli ve merak edilen harita çeşitlerindendir. Sınavlarda da sıklıkla öğrencilerin karşısına da sıklıkla soru olarak çıkmakta ve öğrencilerden haritada belirtilen belirli bir alanın neresi olduğu bilgisi istenmektedir. Bu haritalarda hiçbir kıtanın, denizin, okyanusun ya da buzulun adı gösterilmemektedir. Bu açıdan kıta isimlerini, ülkelerin hangi kıtalarda yer aldıkları, okyanusların bölgeleri ile ilgileri pekiştirmek için iyi bir egzersiz aracıdır.