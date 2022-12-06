Güzel Türkçe'mizde yer alan ve insanlar arasındaki iletişimin en önemli etmenlerinden olan kelimelerin, anlam ve tür bakımından tam karşılığı olan eş anlamlı (anlamdaş) sözcükleri bulunduğu gibi, tam tersi anlamı taşıyan zıt anlamlıları da bulunmaktadır. Bu kelimeler eğitim - öğretim kurumlarında öğrenim hayatını sürdüren öğrencilere Türkçe derslerinde eş anlamlı kelimelerl birlikte öğretilmekte ve okul sınavları, kompozisyon, güzel konuşma ve yazma derslerinde de öğrencilere sorulmaktadır. Bununla birlikte ÖSYM ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan liselere - üniversitelere giriş sınavlarında, ALES ve KPSS gibi sınavlarda yer alan Türkçe testindeki paragraf sorularında ya da tek başına soru olarak da sorulabilmektedir. Bunların dışında günlük hayatımızda iletişim kurmamız bakımından olmazsa olmaz konumda olan konuşma ve yazma dillerinde ifade etmek istediğimiz anlamın tam tersini anlatmak istediğimiz durumlarda zıt anlamlı (karşıt) sözcükler yardımcımız olmaktadır. Okuduğu dergi, kitap, makale, gazete gibi basılı ve dijital formatlardaki kaynaklarda ya da en basitinden gazetelerin ek olarak verdiği ve çözerken keyifli dakikalar yaşatan bulmacalarda soru olarak karşılaşılan ve fayda kelimesinin zıt anlamlısı bilgisine gereksinim duyanlar "Fayda Zıt Anlamlısı Nedir?" sorusuna cevap aramayı yoğun olarak sürdürüyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük ile Fayda Zıt Anlamlısı Nedir? sorusu yanıtları ve cümle içerisinde kullanımıyla örnekli açıklamalarına ilişkin detaylar şöyle;

FAYDA ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Fayda kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağında yer alan zıt anlamlı (karşıt) sözcükleri;

Zarar

Yararsız

Zararlı

olarak yer almaktadır.

Kurallı ve anlamlı bir Türkçe tümcede yer alan fayda kelimesi yerine yukarıda yer alan sözcüklerin koyulması durumunda cümlenin anlamında tam tersi yönde bir değişim meydana gelecektir.

FAYDA EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte fayda kelimesinin eş anlamlı (anlamdaş) sözcükleri şöyle yer almaktadır.

Yarar

Yararlı

Şeklinde ifade edilmektedir.

FAYDA NEDİR, NE DEMEK?

Arapça dilinden Türkçe'ye geçiş yapan fayda sözcüğünün Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağında yer alan isim türündeki anlamları ve örnekli açıklaması şöyle;

Anlam 1: İsim türünde kullanılan fayda kelimesi, yarar anlamını taşımaktadır.

Cümle içerisinde kullanımına ilişkin Ayşe Kulin'in eserinde yer alan

"Biz bu işlerde fayda görmedik."

ifadesi örnek gösterilebilir.