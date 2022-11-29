Gıda Eş Anlamlısı Nedir? Gıda Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük Ve TDK Anlamı

Gıda kelimesi, hem soyut hem de somut olarak günlük konuşma ve yazma dilinde kullanılıyor. Sık kullanılan bir kelime olduğu için de eş ve eş anlamlısından, Osmanlı döneminde yerine kullanılan kelimelere kadar pek çok detay araştırılıyor. Gıda eş anlamlısı da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Gıdanın eş anlamlısı nedir? İşte, Gıda eş anlamlısı, anlamdaşı ve tanımı...

GIDA EŞ ANLAMLISI

Gıda sözcüğünün eş anlamlı kelimesi besin sözcüğüdür. Bu iki kelime birbiri yerine kullanılabilir.

GIDA NE DEMEK?

GIDA NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Gıda kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Gıda, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre, gıda kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Besin

GIDA KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Başka yerlerde süt, ekmekten üstün bir gıdadır.

GIDA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

gıda rejimi

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;

- Yaşam Eş Anlamlısı

- Doktor Eş Anlamlısı

-Zaman Eş Anlamlısı

-Görev Eş Anlamlısı

-Hayat Eş Anlamlısı

-Sözcük Eş Anlamlısı

-Millert Eş Anlamlısı