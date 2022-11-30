Gizem Eş Anlamlısı Nedir? Gizemin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve TDK Anlamı

Türkçe ve diğer dünya dillerinde yer alan, kişiler arasındaki iletişim kurulmasının en küçük ama en önemli yapıtaşlarından birisi olan sayısız çokluktaki kelimelerin, bir bakıma yedekleri olarak da anlatılabileceği eş anlamlı (anlamdaş) sözcükleri bulunmaktadır. Bu kelimeler gündelik yaşamımızdaki kullandığımız ,kendimizi ifade etmenin en anlaşılır yolu olan yazı ve konuşma dillerinde, anlatımı duruluk sağlamak ve kelime tekrarlarına düşmememiz açısından bizlerin en önemli yardımcısı olmaktadır. Öte yandan eğitim - öğretim kurumlarında okuyan öğrencilere verilen en önemli dersler arasında yer alan Türkçe'de konu olarak kendine yer bulan eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler, öğrencilerin okul sınavları başta olmak üzere, Dil ve Anlatım, kompozisyon, güzel konuşma ve yazma gibi konu başlıkları altında verilen ödevlerde ve öğrencilerin gelecekleri için en önemli adımı attıkları liselere ve üniversitelere giriş sınavlarındaki katsayısı en fazla olan Türkçe testinde tek başına soru olarak gelebileceği gibi, paragraf gibi soru türlerinde de karşılaşılabilmektedir. Dergi, gazete, haber, köşe yazısı, makale ve daha pek çok türde ister basılı isterse dijital formatlarda okuyucuya sunulan yazılı kaynaklarda veya en basitinden gazete eki olarak verilen bulmacalarda soru olarak Gizemin Eş Anlamlısı Olan Sözcük sorusuna denk gelenler "Gizem Eş Anlamlısı Nedir?" merak ederek araştırmalarını bu soru üzerinde yoğunlaştırıyor. En güvenilir kaynak olan Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük aracılığıyla Gizem Eş Anlamlısı Nedir? sorusunun cevapları ve daha anlaşılır olması bakımından örnekli açıklamaları şu şekilde;

GİZEM EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Gizem kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağında yer alan eş anlamlı (anlamdaş) sözcüğü

Sır

Olarak yer almaktadır.

Türkçe'de anlamlı ve kurallı bir cümle içerisinde yer alan gizem sözcüğü yerine yukarıda yer alan kelime konulduğunda tümcedeki anlam ve türde değişim, farklılaşma görülmeyecektir.

KİŞİ ADLARI

Türkçe kökenli ve kız çocuklarında isim olarak kullanılabilen Gizem sözcüğünün Türk Dil Kurumu (TDK) kişi adları sözlüğünde yer alan anlamı şöyle;

Anlam 1: Akıl gücüyle anlaşılamayan, çıkarımda bulunulamayan herhangi bir şey veya durum anlamını taşımaktadır.