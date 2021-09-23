İlan Eş Anlamlısı – İlan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

İki farklı kelimenin birbirinin anlamdaşı olması durumuna eş anlamlı denilmektedir. Gün içerisinde pek çok kelimenin eş anlamlısı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük konuşma ve yazı dilinde sık kullandığımız İlan kelimesinin de eş anlamlıları bulunmaktadır. Bu noktada, eş anlamlı sözcükler ve TDK sözlüğü, kelimelerin eş anlamlısını bulmak için yardıma yetişiyor. Peki, İlan Eş Anlamlısı Nedir, İlan ne anlama gelmektedir? İşte İlanın Eş Anlamlısı ve anlamdaşı olan sözcük

İLAN EŞ ANLAMLISI

İlan kelimesinin eş anlamlısı duyurudur. Bireysel ya da şirketler bazında bildirme ilan olarak tabir edilmektedir.

İLAN ÖRNEKLERİ;

''Bu durum için ilan vermeye gerek yok.''

''Geçen duyuru yaparak herkesi bilgilendirdiler.''

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;