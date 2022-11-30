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Haberler Eğitim Haberleri Kabul Zıt Anlamlısı Nedir? Kabul Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:32 Son Güncelleme: 30.11.2022 16:32

Kabul Zıt Anlamlısı Nedir? Kabul Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Kabul zıt anlamlısı, zaman zaman vatandaşlar ve Türk dili ile ilgili eğitim gören ya da ders alan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Bunun nedeni "kabul"nin günlük hayatta çok sık kullanılması ve farklı anlamlara gelmesi. Bu noktada, zıt anlamlı sözcükler ve TDK sözlüğü, kelimelerin zıt anlamlısını bulmak için yardıma yetişiyor. Peki, kabul zıt anlamlısı nedir, kabul ne anlama gelmektedir? İşte, kabul zıt anlamlısı, karşıt anlamlısı olan kelimeler...

Kabul Zıt Anlamlısı Nedir? Kabul Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

İki farklı kelimenin birbirinin tam zıt manasını ifade etmesi durumu "zıt anlamlı kelimeler" olarak adlandırılır. Dilimizde birçok kelimenin zıt anlamlısı bulunmaktadır. Kabul sözcüğü de sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır ve bu nedenle kabul zıt anlamlısı zaman zaman vatandaşlar için merak konusu olmaktadır. Bu kelimeler günlük hayatta sıkça kullanılabildiği için karşıt bir kelime kullanılmak istendiğinde o kelimenin zıt anlamlısı olan sözcük tercih edilmektedir. Bu kelimeler birbirlerinin zıt anlamlısı olarak kullanılabilmekte olup aynı zamanda cümlenin anlamını da değiştirmektedir. Bu kapsamda; kabul zıt anlamlısı nedir, kabul karşıt anlamlısı hangi kelimedir?

KABUL ZIT ANLAMLISI

Kabul kelimesinin zıt anlamlı sözcüğü: ret

KABUL NE DEMEK

  • Onay
  • Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma
  • Her mihnet kabulüm yeter ki / Gün eksilmesin penceremden. C. S. Tarancı
  • Konukları veya işi olanları yanına, katına alma
  • Sunulan bir şeyi, armağanı alma.
  • Bir öneriyi uygun bulma, onaylama.
  • Bir yere alınma.
  • Akseptans.
  • Bir poliçenin, adına çekilen kişi tarafından imzalanarak, borcun ödeneceğinin onaylanması.
  • Bir bankanın kendi üzerine çekilen poliçeye "kabul edilmiştir" şerhini koyması.
  • Bir malı satın almak için kabul ettiğini bildiren sözdür. (Bak: İcab)
  • Avcıların kemendi. (Osmanlıca'da yazılışı: kâbul)

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;

- Yaşam Eş Anlamlısı

- Doktor Eş Anlamlısı

-Zaman Eş Anlamlısı

-Görev Eş Anlamlısı

-Hayat Eş Anlamlısı

-Sözcük Eş Anlamlısı

-Millert Eş Anlamlısı

-Gıde Eş Anlamlısı

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Kabul Zıt Anlamlısı Nedir? Kabul Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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