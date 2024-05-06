Kafa Eş Anlamlısı Nedir? Kafa Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Günlük hayatta sık kullanılan kelimelerin eş anlamlıları ve zit anlamlıları vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Bu kelimeler arasında kafa sözcüğü de yer alıyor. Kimi zaman cümle ya da pargrafı farklı kelimeler ile zenginleştirmek için de kafa kelimesi eş anlamlısı tercih ediliyor. Hem günlük konuşmada hem de teknik alanlarda kullanımı olan kafa eş anlamlısı nedir? Haberimizde, bu kelimenin tanımı ve kafa eş anlamlısı yer almaktadır. İşte, konuşma ve yazıda kafa yerine kullanabileceğiniz sözcük veya sözcükler…

KAFA EŞ ANLAMLISI

Kafa sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler baş, esas, temel ve zihniyet kelimeleridir. Bu kelimeler anlamdaş olarak kullanılabilir.

KAFA NE DEMEK?

Baş(özellikle insan başı), ser.

Hayvanlarda genellikle ağız, göz, burun, kulak gibi organların bulunduğu vücudun en ön bölümü.

Görüş ve inançların etkisi altında beliren düşünme ve yargılama yolu, zihniyet.

Kavrama ve anlama yeteneği, zekâ, zihin.

Bellek.

Çocuk oyunlarında kullanılan zıpzıp taşının veya cevizin büyük boyu.

Mekanik bir bütünün parçası.

1. Anlamı (eş anlamlısı):

"İnsan başı, ser"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

"kafa" kelimesinin kökeni; Arapça ḳafā

Cümle içinde kullanımı; "Kafası korunsun diye kask takıyorlar."

2. Anlamı :

"Hayvanlarda genellikle ağız, göz, burun, kulak vb. organların bulunduğu vücudun en ön bölümü"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı :

"Çocuk oyunlarında kullanılan zıpzıp taşının veya cevizin büyük boyu"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı :

"Mekanik bir bütünün parçası."

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı :

"Kavrama ve anlama yeteneği, zekâ, zihin, bellek"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

6. Anlamı :

"Görüş ve inançların etkisi altında beliren düşünme ve yargılama yolu, zihniyet."

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

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