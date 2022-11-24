Muhammet öğretmene SABAH sürprizi! Dünyanın en iyi öğretmenleri arasına girmişti...

Bugün sabah saatlerinde okula gelmek için yola çıkan lise öğrencileri ''Anadolu'dan Tüm Dünyaya İlham Oldular'' başlıklı haberi SABAH'ın internet sitesinde gördüler.
Haberde öğretmenleri Muhammet Aydın'ın da hikayesi yer alıyordu. Öğrencilerine İngilizce konuşturmak için okulda minyatür bir yabancı kent kuran Muhammet öğretmen ''Dünyanın en iyi öğretmenleri'' arasına girmişti.
''BUGÜN SABAH GİBİ DOĞDUK''
Sınıfa girince oldukça şaşırdığını anlatan Muhammet öğretmen ''Bana 24 Kasım Öğretmenler Günü sürprizi yapmışlar. Civardaki bütün marketlerden SABAH gazetesi almışlar. Bayiilerde SABAH tükenmiş. O kadar duygulandım ki..'Bir tane alsanız yeterdi' dedim ama onlar da kendilerinde hatıra olsun diye almak istemiş.