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Giriş Tarihi: 24.11.2022 11:14

Muhammet öğretmene SABAH sürprizi! Dünyanın en iyi öğretmenleri arasına girmişti...

24 Kasım Öğretmenler Günü Ordu Ünye’deki Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde SABAH Gazetesiyle kutlandı.

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Muhammet öğretmene SABAH sürprizi! Dünyanın en iyi öğretmenleri arasına girmişti...

Bugün sabah saatlerinde okula gelmek için yola çıkan lise öğrencileri ''Anadolu'dan Tüm Dünyaya İlham Oldular'' başlıklı haberi SABAH'ın internet sitesinde gördüler.

Haberde öğretmenleri Muhammet Aydın'ın da hikayesi yer alıyordu. Öğrencilerine İngilizce konuşturmak için okulda minyatür bir yabancı kent kuran Muhammet öğretmen ''Dünyanın en iyi öğretmenleri'' arasına girmişti.

Muhammet öğretmenin öğrencileri ilk ders öncesi hemen en yakındaki gazete bayiilerine gidip dükkandaki SABAH gazetelerinin tamamını satın aldı. Öğretmenlerini sınıfta ellerinde SABAH gazetesiyle karşıladılar.

''BUGÜN SABAH GİBİ DOĞDUK''

Sınıfa girince oldukça şaşırdığını anlatan Muhammet öğretmen ''Bana 24 Kasım Öğretmenler Günü sürprizi yapmışlar. Civardaki bütün marketlerden SABAH gazetesi almışlar. Bayiilerde SABAH tükenmiş. O kadar duygulandım ki..'Bir tane alsanız yeterdi' dedim ama onlar da kendilerinde hatıra olsun diye almak istemiş.

Benim için en güzel 24 Kasım'lardan biri oldu. Bugün bambaşka bir sabaha uyandık. SABAH gibi doğduk'' dedi.

Anadolu’dan tüm dünyaya ilham oldular

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Muhammet öğretmene SABAH sürprizi! Dünyanın en iyi öğretmenleri arasına girmişti...
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