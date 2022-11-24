Muhammet öğretmene SABAH sürprizi! Dünyanın en iyi öğretmenleri arasına girmişti...

''BUGÜN SABAH GİBİ DOĞDUK''

Sınıfa girince oldukça şaşırdığını anlatan Muhammet öğretmen ''Bana 24 Kasım Öğretmenler Günü sürprizi yapmışlar. Civardaki bütün marketlerden SABAH gazetesi almışlar. Bayiilerde SABAH tükenmiş. O kadar duygulandım ki..'Bir tane alsanız yeterdi' dedim ama onlar da kendilerinde hatıra olsun diye almak istemiş.