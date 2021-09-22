Mutlu Eş Anlamlısı – Mutlu Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Türk dilinde ve diğer tüm dünya dillerinde bulunan, kişiler arası iletişimin sağlanması bakımından en önemli yapıtaşlarından birisi olan kelimelerin, kendilerini anlam ve tür bakımında tamamen karşılayan eş anlamlı (anlamdaş) sözcüklere sahiptirler. Eğitim öğretim kurumlarında öğrenim hayatını sürdüren öğrencilere Türkçe dersleri kapsamında konu olarak öğretilen söz konusu sözcükler öğrencilere okul sınavlarında, kompozisyon derslerinde sorulabileceği gibi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavların tamamında Türkçe testinde yer alan paragraf soruları ya da başlı başına soru şeklinde sorulabilmektedir. Diğer yandan bu sözcükler günlük yaşamda sıklıkla kullandığımız yazma ve konuşma dillerinde anlatımı tekdüzelikten korumak ve gereksiz kelime tekrarları yapmamak adına bizlere yardımcı olmaktadır. Okuduğu kitap, dergi, gazete, makale, köşe yazısı ve daha pek çok dijital ya da basılı formattaki kaynaklarda Mutlu kelimesine rastlayan ve Mutlunun Eş anlamlısı Olan Sözcük ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler "Mutlu Eş Anlamlısı Nedir?" şeklindeki soruyla araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük ile Mutlu Eş Anlamlısı Nedir? sorusu yanıtları ve örnekli açıklamalar şöyle;

MUTLU EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte Mutlu kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaş) olarak yer alan sözcükler şöyle,

Ongun

Saadetli

Bahtiyar

Berhudar

Mesut

MUTLU NEDİR, NE DEMEK?

Mutlu kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağında yer alan sıfat türündeki anlamları ve cümle içerisinde kullanımına ilişkin detaylar şöyle;

Anlam 1: Mutlu kelimesi sıfat türünde mutluluk hissine ulaşmış olanları nitelemek görevinde cümle içerisinde kullanılmaktadır.

Buna örnek olarak Reha Mağden'in eserinde yer alan;

"Beni orada sıcak bir yuva, huzurlu konuklar, mutlu bir kadın bekliyor."

ifadesi verilebilmektedir.

Anlam 2: Mutluluk hissi sağlayan, veren herhangi bir durum ve insan olarak da açıklanmaktadır.

Bu anlama ilişkin cümle içerisinde kullanım ve anlam bakımından

"Mutlu bir olay"

ifadesi örnek gösterilebilmektedir.

KİŞİ ADLARI

Anlam 3: Erkek ve Kadın ismi olarak da kullanılan mutlu sözcüğü, mutluluk hissine sahip , mutlu olan olarak anlamlandırılmaktadır.