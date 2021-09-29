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Giriş Tarihi: 29.9.2021 16:21 Son Güncelleme: 29.9.2021 16:24

Nam Eş Anlamlısı – Nam Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Nam Eş Anlamlısı – Nam Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler, Türkçe’mizde bulunan ve kenidmizi ifade etmekte kullandığımız çok sayıda kelimenin anlam ve tür olarak tamamen karşılığıdır. Kelimelerin yedeği olarak da görülebilecek bu cümlelerden olan Namın Eş Anlamlısı Olan Sözcük öğrenilmek istenerek yoğun şekilde “Nam Eş Anlamlısı Nedir?” sorusuyla araştırılmaktadır. Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük ile Nam Eş Anlamlısı Nedir? sorusunun yanıtları ve diğer tüm bilgiler.

Güzel Türkçe'mizde bulunan ve dilin en önemli yapıtaşlarından olan kelimelerin, anlam ve tür bakımından tam anlamıyla karşılığı olan ancak yazılış bakımında farklılık gösteren eş anlamlı (anlamdaş) cümleleri bulunmaktadır. Bu kelimeler okullarda Türkçe dersleri kapsamında öğrencilere öğretilmekte ve bu öğretilen bilgiler okul sınavlarında, kompozisyon ve güzel konuşma - yazma derslerinde kullanılmaktadır. Diğer yandan okuduğumuz dergi, kitap, haber, köşe yazısı veya en basitinden bulmaca çözerken karşısına "Nam" kelimesi çıkanlar "Namın Eş Anlamlısı Olan Sözcük" ile ilgili detayları merak ederek "Nam Eş Anlamlısı Nedir?" sorusuyla araştırma yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük aracılığıyla Nam Eş Anlamlısı Nedir? sorusunun yanıtları ve örnekli açıklamaları şu şekilde;

NAM EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan Nam kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaş) olan sözcükler

  • Ad
  • Şöhret
  • Ün
  • Şan

şeklinde yer almaktadır.

Türk dilinde anlamlı ve kurallı bir cümle kurulduğunda, tümcede yer alan nam kelimesi yerine yukarıda yer alan sözcükler konulduğunda, cümledeki anlam ve türde değişiklik oluşmayacaktır.

NAM NEDİR, NE DEMEK?

Farsça kökenli Nam kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağında yer alan isim türündeki anlamları şu şekilde;

  • Anlam 1: Ad anlamına gelmektedir.

Buna Peyami Safa'nın eserinde yer alan,

"Çemberlitaş'ta bir kahvede sizin namınıza bir mektup varmış."

ifadesi örnek olarak gösterilebilmektedir.

  • Anlam 2: Ün olarak açıklanmaktadır.

Diğer eş anlamlı kelimeleri öğrenmek isteyenler için;


DOKTOR EŞ ANLAMLISI

YAŞAM EŞ ANLAMLISI

ZAMAN EŞ ANLAMLISI

GÖREV EŞ ANLAMLISI

MİLLET EŞ ANLAMLISI

SÖZCÜK EŞ ANLAMLISI

ULUS EŞ ANLAMLISI

UZAK EŞ ANLAMLISI

ÖĞRETMEN EŞ ANLAMLISI

AKIL EŞ ANLAMLISI

HAYAT EŞ ANLAMLISI

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Nam Eş Anlamlısı – Nam Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
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